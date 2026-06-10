El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 9 de junio

Durante el martes, 9 de junio de 2026,

Los números ganadores son 16, 29, 33, 35, 41 y 49, la cifra complementaria el 14 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "65609.29" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 9 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.141.224 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.688.836,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 65609.29 euros.

3.Cinco aciertos: 93 ganadores con un premio de 1.058,21 euros.

4.Cuatro aciertos: 5061 ganadores con un premio de 29,17 euros.

5.Tres aciertos: 99409 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 610489 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con un presupuesto fijo, toma pausas y aléjate si deja de ser divertido.

No persigas pérdidas ni juegues bajo estrés; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.