Son los dueños del IKEA de Vaca Muerta y ahora entran en el negocio de los parques empresariales

Vaca Muerta se convirtió en un sin fin de oportunidades y nuevos negocios no solo para la industria energética. Con una inversión de u$s 2 millones, el Grupo Blancoamor inaugura el nuevo parque empresarial Alberta que tiene como primer inquilino a Tenaris.

La empresa del Grupo Techint tendrá allí servicios de logística in and out, servicio de racks y almacenamiento de productos químicos y filtros, utilizados para la industria petrolera y que deben ser almacenados en espacios seguros.

Alberta es una unidad de negocios del grupo Blancoamor, que ya tiene 36 años en el mercado. Hoy está encabezado por Federico Kreplak y su mujer, Magdalena Marso. Si bien en un inicio solo se dedicaban a blanquería, en los últimos años incorporaron nuevas áreas de negocios y un completo catálogo de muebles y artefactos para el hogar, con una mezcla de productos nacionales e importados e, incluso, una línea propia de colchones.

La firma cuenta con siete sucursales en Neuquén y Río Negro y una tienda virtual con la que llegan a todo el país.



Los fundadores de Alberta, Federico Kreplak y Magdalena Marso

De la blanquería a los parques industriales

Hace un año, el grupo lanzó Alberta, una empresa que se dedica a abastecer a las casas de los nuevos habitantes de la zona de Añelo, en Vaca Muerta. Ahora, el grupo también lanzó la primera etapa de su parque empresarial y ya está trabajando en una segunda instancia con el movimiento de suelos para lo que será el Parque de contenedores. Con esta segunda instancia se espera un desembolso total de u$s 6 millones .

Será un espacio de 2500 m2, que justamente estará compuesto por contenedores reciclados, que permitirán el guardado de pequeños productos, y herramientas. Su fecha de finalización está pautada para enero de 2024.

Cómo será el Ecoparque Alberta

En un predio de 11 hectáreas, Ecoparque Alberta se encuentra emplazado estratégicamente, a 5,8 kilómetros de Cipolletti, 14 kilómetros de Neuquén y 108 kilómetros de Añelo, la ciudad más cercana a Vaca Muerta.

El predio abarca 30.000 m2 y se compone de espacios de almacenamiento, módulos de oficinas dentro de un ambiente verde y espacioso, un salón de usos múltiples, quincho, y espacios abiertos de esparcimiento.

El campus estará conformado por tres grandes módulos: Campus Alberta, Alberta Flex y Alberta Naves. Alberta Flex se compone de 6000 m2 de galpones que conforman un núcleo ideal para la radicación de compañías que requieran sitios de atención comercial y almacenamiento.

En agosto de este año, se inauguró el primer depósito, donde entró en funcionamiento el nuevo centro de logística y oficinas del Grupo Blancoamor. Se trata de un espacio de 3400 m2, de los cuales 3000 corresponden a galpones y 400 a oficinas y espacios comunes.

La segunda instancia

Además del Ecoparque Alberta, la empresa creada por Blancoamor se encuentra desarrollando otro espacio, llamado Parque Logístico Alberta Neuquén, compuesto por una hectárea y media, enclavada junto a la nueva ruta 67, conocida como el corredor petrolero que une con Añelo.



"Es un proyecto que demandará una inversión de u$s 1,5 millones y cuya fecha de inicio está pautada para enero de 2024. Además, Alberta desarrollará, más adelante, un tercer parque industrial, ubicado en la ciudad de Añelo" , explicaron desde la empresa patagónica.

"Somos empresarios del Sur, y entendemos que este es el momento de apostar fuerte por el crecimiento de la zona, generando nuevas opciones para el desarrollo de las empresas y la creación de nuevas fuentes de trabajo, ayudando a dinamizar y dar respuestas a las comunidades de la zona", señaló Federico Kreplak, presidente de Alberta.