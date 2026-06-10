El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) confirmó el avance de una poderosa tormenta a partir del miércoles 10 de junio, que provocará intensas lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones serán ocasionadas por la baja presión remanente de Boris que se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, canales de baja presión en el interior y sureste del país, divergencia en altura, una baja presión en el golfo de Tehuantepec y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Alerta climática por fuertes lluvias: cuál es el pronóstico del tiempo a partir del miércoles en México

Durante la jornada del miércoles y las próximas 48 horas, prevalecerán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste, ocasionadas por la tormenta tropical Cristina que se aproximará al sureste de México.

Durante la jornada del miércoles y las próximas 48 horas, prevalecerán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

La combinación con una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura, canales de baja presión en el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo .

Al mismo tiempo, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Uno por uno: todos los estados con pronóstico de tormentas entre el miércoles 10 y viernes 12 de junio

En función de la información que difundió el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima, los estados afectados por fuertes lluvias entre el miércoles 10 y viernes 12 de junio serán los siguientes:

Miércoles 10 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán (este), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y costa).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Jalisco (este, oeste y suroeste), Colima, Ciudad de México, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (este y suroeste) y Yucatán (centro, sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Jueves 11 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (norte y este), Chiapas (este, oeste y sur), Yucatán (este y sureste) y Quintana Roo (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero (norte y centro), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (noroeste, centro y sureste), Colima, Michoacán (oeste y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos, Tlaxcala y Campeche (este y suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

El pronóstico del tiempo para México durante el jueves 11 de junio. (Foto: SMN) SMN

Viernes 12 de junio