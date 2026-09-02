En esta noticia Tecnología sin perder el vínculo humano

La combinación entre la tecnología y el mundo cosmético está en plena redefinición de la relación con los consumidores. Para L’Oréal Groupe Cono Sur, la ciencia forma parte de su ADN. Su CIO, Rocío Caldi, destacó que la firma busca profundizar la personalización a escala masiva mediante inteligencia artificial y herramientas conversacionales.

“Para nosotros la ultrapersonalización no es una opción, es algo que es una expectativa completa”, afirmó Caldi respecto al avance de sus desarrollos tecnológicos.

La ejecutiva explicó que estas herramientas permiten anticipar necesidades específicas de cada consumidor y ofrecer recomendaciones a medida en tiempo real, un objetivo que la compañía persigue en toda la región.

Tecnología sin perder el vínculo humano

Por su parte, Natura utiliza los datos estratégicamente para fortalecer el canal omnicanal sin perder de vista el vínculo humano. Marilena Gennero Riganti, gerenta de Ecommerce para Natura Mercado Sur, remarcó la premisa de usar las plataformas para “hacer una personalización con empatía y con propósito”.

La ejecutiva subrayó que el desafío pasa por acompañar la evolución digital de las consultoras, quienes continúan como pieza central del vínculo con los clientes.

Esta estrategia busca integrar la tecnología sin reemplazar el trato directo que caracteriza al modelo de venta de la compañía.