La leche es uno de los productos que no suele faltar en la despensa de las familias mexicanas, pero el precio puede cambiar considerablemente entre marcas y establecimientos. De acuerdo con la Profeco, la opción más barata localizada en su estudio fue la leche ultrapasteurizada entera en caja Lala, cuyo precio mínimo fue de 24.50 pesos por litro.

El dato forma parte de la información publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en la edición 594 de la Revista del Consumidor, donde se compararon precios de diferentes presentaciones y variedades. En el caso de Lala, el mismo producto llegó a venderse hasta en 41 pesos, con un promedio nacional de 36.27 pesos.

Lala ultrapasteurizada entera: desde $24.50.

Santa Clara ultrapasteurizada entera: desde $25.

Alpura pasteurizada entera: desde $27.

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¿Por qué leche Lala aparece como la opción más barata?

El precio de 24.50 pesos corresponde a la presentación de leche ultrapasteurizada entera en caja de Lala. Sin embargo, Profeco advierte que el costo puede variar según el establecimiento y la entidad donde se realice la compra, por lo que no significa que siempre se encuentre a ese precio.

Además, la comparación muestra que elegir una marca u otra puede representar una diferencia importante para el presupuesto familiar. Santa Clara, por ejemplo, registró un precio mínimo de 25 pesos y un máximo de 44 pesos, mientras que su promedio nacional fue de 36.28 pesos por litro.

¿Qué leche compras para alimentarte?

Estas son otras marcas y precios que encontró Profeco

El estudio de Profeco no se limitó a la leche ultrapasteurizada entera. También recopiló precios de productos pasteurizados, parcialmente descremados, light, reducidos en grasa y leche en polvo, lo que permite observar cómo cambia el gasto dependiendo de la presentación elegida.

En el caso de la leche pasteurizada entera Alpura, el precio registrado fue de entre 27 y 33 pesos, con un promedio de 28.96 pesos. La presentación pasteurizada entera de Lala tuvo un mínimo de 24.74 pesos, un máximo de 38.50 pesos y un promedio de 33.25 pesos.

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Para las familias que buscan cuidar el bolsillo, también es importante considerar las presentaciones en polvo. La lata de 1.08 kilogramos de Nido FortiCrece tuvo un precio mínimo de 170 pesos, pero llegó hasta 255 pesos, con un promedio de 220.42 pesos. Por su parte, la bolsa de 460 gramos de Alpura clásica entera se encontró entre 75 y 109 pesos, con un promedio de 99.56 pesos.

Estos precios muestran que no siempre la presentación o la marca más conocida resulta ser la alternativa más conveniente para el presupuesto del hogar. Profeco recomienda comparar antes de comprar, revisar la fecha de caducidad o consumo preferente y verificar que los envases no tengan golpes, abolladuras o fugas.

La Procuraduría también aconseja consultar con especialistas en nutrición para determinar qué tipo y cantidad de leche resulta adecuada para cada persona o familia. De esta manera, además de comparar precios, se puede elegir una presentación acorde con las necesidades reales de consumo y evitar compras innecesarias o desperdicio de alimentos.