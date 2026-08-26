El Mundial de Futbol 2026 abrió una nueva ventana para que las empresas se acercaran a los consumidores mexicanos a través del humor, los memes y la cultura popular. Little Caesars aprovechó esa conversación para llevar a otro nivel un apodo que ya circulaba en redes sociales, “Liru Sisa”.

La cadena estadounidense de pizzas decidió utilizar temporalmente el nombre “Liru Sisa” en México como parte de la celebración de sus 20 años en el país. La expresión surgió entre consumidores como una forma coloquial de pronunciar Little Caesars y posteriormente fue incorporada por la propia compañía a su estrategia de comunicación.

El caso de Little Caesars se sumó a una tendencia que tomó fuerza durante el Mundial 2026, cuando decenas de empresas participaron en el llamado “Operativo No inglés”, una dinámica que invitó a sustituir nombres y términos en inglés por versiones en español.

La iniciativa, por ejemplo, llevó a Tim Hortons a convertirse en “Timoteo Hortiz”, mientras que Scrub Daddy pasó a “Talla Papi”, OfficeMax a “Oficina Máxima” y Halls a “Pasillos”. Incluso 7-Eleven adoptó temporalmente el nombre “Siete Once”.

Sin embargo, existe una diferencia entre estas acciones y el caso de Little Caesars. Mientras varias marcas utilizaron la mexicanización de sus nombres como parte de una conversación coyuntural vinculada con el Mundial, “Liru Sisa” surgió de los propios consumidores y posteriormente fue adoptado por la empresa.

“No lo están haciendo como otras marcas que usan símbolos o la cultura mexicana solo por encajar. No están realmente robándose la identidad, sino que más bien están escuchando a la gente”, dijo Karla Barrón, especialista en digital marketing en Ariston México.

Little Caesars: de meme a estrategia de marca

Para Barrón, la decisión de Little Caesars representa la capacidad de una marca para detectar una conversación que ya existe entre sus consumidores y convertirla en un elemento de posicionamiento.

“Están escuchando a los usuarios, están escuchando al mercado y lo están capitalizando”, dijo.

En mayo, Little Caesars registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las expresiones “Liru Sisa” y “Liru Cisa”, con lo que buscó proteger legalmente los términos que los consumidores habían comenzado a utilizar para referirse a la marca.

Ahora, con motivo de sus dos décadas de operaciones en México, la compañía decidió llevar esa expresión a sus principales puntos de contacto con los consumidores.

El restaurante insignia de Little Caesars en San Nicolás, Nuevo León, adoptó temporalmente la identidad de “Liru Sisa”, mientras que las cajas de la cadena y sus perfiles oficiales en redes sociales también incorporaron el nombre.

“Liru Sisa” no nació en una sala de juntas ni fue creado originalmente por una agencia de publicidad, según la compañía. El término apareció de manera espontánea en publicaciones, memes y conversaciones en redes sociales hasta convertirse en una forma reconocible de referirse a Little Caesars.

“México está de moda” y el marketing cultural

Barrón explicó que esta estrategia forma parte de una tendencia más amplia en la que las empresas incorporan frases, modismos y referencias culturales mexicanas para fortalecer su relación con los consumidores.

La diferencia, dijo, está en el origen de la expresión y en la manera en que la marca la utiliza.

“Por eso no suena a que se están robando la identidad mexicana o algo así, porque ellos no empezaron a hacerlo, sino que se sumaron a partir de que la gente ya empezó a nombrarlos así”, explicó.

La estrategia muestra el valor que tienen las redes sociales para las marcas de consumo. Un apodo que inicialmente puede parecer un meme puede convertirse en una herramienta de marketing cuando alcanza suficiente reconocimiento y logra asociarse de manera directa con una empresa.