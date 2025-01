Llega viento a favor desde el Emirato de Neuquén

Circula una humorada que refleja las expectativas existentes sobre Vaca Muerta y el impacto en la economía argentina. "La FIFA designó a Arabia Saudita como sede del Mundial de Fútbol del 2034. El del 2038 se jugará en Neuquén" reza la ironía sobre un Mundial que en realidad debería tener como otras sedes a Mendoza y Río Negro. La formación geológica ya es un cambio crucial para el país y pondrá en segundo plano a las exportaciones de soja desde el 2027 o 2028.

Cada vez son más frecuentes los informes de bancos extranjeros sobre la performance de Vaca Muerta por su impacto en empresas cotizantes como YPF , Vista , Pampa , y sobre la economía argentina. Uno de ellos efectuado por el Citi hace dos días, destaca que la producción de petróleo en noviembre fue la mayor en 21 años. La balanza energética cerrar con u$s 3.600 millones en positivo en 2025.

Vaca Muerta

YPF llegó a cotizar a u$s 18 en agosto pasado y ayer cerró a u$s 45,37 en Nueva York, marcando una ganancia de 152% en cinco meses. En abril del 2020, Vista valía u$s 2,86, en enero de 2024 ya era un boom a casi u$s 33 y ayer clausuró a u$s 56. el sendero recorrido por Pampa Energía no es diferente: en mayo del 2020 se operó a 10 dólares, en enero del 2024 a 49 dólares y ayer clausuró a u$s 92,78 en Nueva York. Hay un auge de Vaca Muerta, pero acompañado por una mayor confianza para las inversiones con la llegada de Javier Milei .

Las noticias sobre el desarrollo de la región llegan de todos lados. El informe del Citi destaca el acuerdo de YPF con Shell para la primera fase de la planta de exportación de GNL con inversiones de entre u$s 10.000 y u$s 12.000 millones de la mano del bendito RIGI . Incluye un oleoducto de 580 kilómetros y la construcción de dos buques sobre la base de un "project finance". El puntapié inicial de estas inversiones será en la segunda mitad del 2025.

De la contratación e importación de buques de GNL (nido de una amplia matriz de corrupción en la gestión kirchnerista de la mano de Enarsa ) se pasa a esta situación en la cual florecen inversiones. La imposición de controles de precios internos a los combustibles, obligaciones de abastecimiento y trabas para el giro de utilidades hicieron que el despegue de Vaca Muerta se demore. La gestión de Alberto Fernández archivó el gasoducto, al que lo único que se le hizo rápidamente fue ponerle el nombre de Néstor Kirchner ahora llamado correctamente Perito Francisco Pascasio Moreno.

La independencia de YPF respecto del Poder Ejecutivo es total. Su titular Horacio Marín señaló que conoció a Javier Milei meses atrás en el marco de un seminario en Neuquén. Las relaciones carnales de YPF con el kirchnerismo saldrán muy caras. Está pendiente el juicio por la expropiación de u$s 17.000 millones pero además los acreedores quieren ir por activos de la petrolera dado que era una suerte de "alter ego" del gobierno en las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Como prueba de esa relación carnal citan la utilización del avión de YPF para cuestiones personales y políticas.

La demanda de energía , especialmente de gas natural, continúa en aumento, lo que abre estas oportunidades para Argentina en el mercado global. YPF en paralelo tiene licencias de exploración de gas y petróleo offshore en Uruguay junto a APA Corp y las británicas Shell y Challenger Energy Group (CEG). Podría ser una fuente de recursos bajo el mar, como la de Mar del Plata.

"Es importante destacar que, después de años de demoras, la monetización de los recursos de gas finalmente parece estar avanzando gracias al progreso reciente tanto en el frente interno (por ejemplo, eliminación de subsidios) como en el de exportación (nuevo gasoducto e infraestructura de GNL)" señala otro reciente informe de Jefferies.

"Argentina tiene el mercado de gas más desarrollado de América Latina pero debido a las dificultades económicas y los precios distorsionados, se ha estancado desde 2011. Con distorsiones reducidas en el mercado energético y una economía en mejora, ahora vemos que la demanda interna de gas de Argentina crecerá a un 3% anual hasta 2030" agrega. "Para nosotros, el factor clave de cambio de la demanda interna de gas recae en la esperada revisión del sector de generación de energía (un tercio de la demanda de gas), que está en su límite operativo, particularmente durante el verano. Esperamos que las mejoras regulatorias y de precios (por ejemplo, permitir que los generadores obtengan suministros de gas directamente) conduzcan a la realimentación de las plantas a gas existentes, lo que brindará una solución relativamente rápida para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad de Argentina" destaca Jefferies.

Las bajas temperaturas en este verano redujeron notablemente los cortes de electricidad, para alivio de los funcionarios del área. ¿Cómo explicar que los cortes eran otro capítulo de la herencia K a más de un año de haber asumidos?

Nada esto 100% rosa. Hay desafíos como la competencia que se avecina desde EE. UU. y Qatar con el GNL. La llegada de Shell al proyecto con YPF juega un rol clave para la comercialización del producido de Vaca Muerta. En lo financiero, YPF se encuentra en medio de una oferta a bonistas para recomprar en efectivo por todos sus bonos con vencimiento en julio. Son casi u$s 800 millones y sujeto a la colocación exitosa de nuevos bonos internacionales por u$s 1.000 millones a 9 años con tasa de interés fija semestralmente y amortización en tres cuotas, 30% en enero de 2032, 30% en enero de 2033 y 40% al vencimiento, con una vida promedio de 8,1 años. Anoche vencía la licitación de estos papeles.