El Poder Ejecutivo definió este sábado los nuevos precios de los combustibles para el próximo mes de junio: la nafta súper subirá un 6%, el gasoil 50S un 7% y el supergás se mantendrá sin variación.

De esta manera, el litro de nafta súper quedará en 93,36 pesos y el litro de gasoil en 61,76 pesos. La nafta Premium 97 que cuesta 90,90 pesos el litro pasará a valer 96 pesos.

El congelamiento del precio del supergás fue decidido debido a que es el combustible de uso más popular ante la llegada del invierno.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería destacó que estos aumentos son inferiores a lo que hubiera correspondido aplicar según los precios de referencia internacional.

De trasladarse íntegramente el Precio de Paridad de Importación (PPI) informado por la la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el gasoil debería haber aumentado un 22% y la nafta un 6%, según señaló el ministerio a través de un comunicado.

Las autoridades recordaron que el contexto detrás de estos nuevos aumentos es la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que desde marzo de 2026 ha presionado al alza los precios del petróleo a nivel mundial, con efectos en los precios internos uruguayos desde abril.