Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más influyentes y visionarios del siglo XX y XXI , falleció este sábado a los 97 años. Creador incansable, su obra revolucionó la forma en que el público interactúa con las artes visuales, rompiendo los límites tradicionales de la pintura y la escultura para transformar al espectador en un participante activo.

Según declaraciones periodísticas de Yamil Le Parc, hijo del artista, el gran maestro falleció tras un progresivo deterioro de su estado de salud. “Murió de viejo. Hacía un mes que no podía comer”, detalló.

Nacido en Mendoza en 1928, Le Parc se convirtió en una figura clave de la vanguardia internacional tras radicarse en París a finales de la década de 1950. Allí fundó el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), un colectivo que desarrolló experiencias innovadoras vinculadas con el arte cinético y participativo y que cuestionó las formas tradicionales de producción y exhibición artística.

Visitors pass by "La longue marche"(The long walk), a work of Argentinian artist Julio Le Parc, a pioneer of Op Art (Optical art), at the Palais de Tokyo museum in Paris on February 25, 2013. AFP PHOTO PIERRE VERDY Fuente: AFP PIERRE VERDY

Desde allí, impulsó un manifiesto claro: bajar el arte de los pedestales y devolverlo a la gente a través del movimiento, la luz, el color y la experiencia sensorial.

A lo largo de su extensa carrera, Le Parc desafió las formas estáticas de la estética del arte. Sus móviles monumentales, sus juegos de luces intermitentes, sus laberintos de espejos y sus investigaciones con el color no solo conquistaron las galerías más prestigiosas del planeta sino que también tomaron el espacio público.

“El arte no debe ser algo sagrado para contemplar en silencio, sino una experiencia viva que despierte la percepción” Julio Le Parc

En 1966, recibió el Gran Premio de Pintura en la Bienal de Venecia, un hito que consolidó su estatus global. A pesar de las décadas en el extranjero, su vínculo con la Argentina se mantuvo intacto, siendo celebrado con masivas muestras retrospectivas que fascinaron a distintas generaciones.

Las obras de Le Parc integran actualmente las colecciones permanentes de algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Museo de Arte Moderno ( MoMA ) de Nueva York, el Centro Pompidou de París y el Tate Modern de Londres.

A visitors poses in front of an artwork titled 'Sphere blache' by French-Argentinian artis Julio Le Parc during the international contemporary art fair ARCO in Madrid on February 23, 2017. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO Fuente: AFP JAVIER SORIANO

Precisamente, el Tate tiene previsto inaugurar el próximo 11 de junio una gran retrospectiva dedicada al artista argentino. La carrera de Le Parc recibió un renovado reconocimiento internacional en las últimas décadas, con exposiciones monográficas en instituciones como el Palais de Tokyo, de París; el Pérez Art Museum Miami y el Met Breuer, de Nueva York.

En Argentina, su obra también fue objeto de numerosos homenajes. En 2019, al cumplir 90 años, recibió un reconocimiento múltiple que incluyó una gran retrospectiva en el entonces Centro Cultural Kirchner, una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes , una instalación en el Teatro Colón y una intervención lumínica sobre el Obelisco de Buenos Aires durante la Noche de los Museos.

Entre sus obras más emblemáticas en el país figuran la ‘Esfera Azul’, donada en 2016 al actual Palacio Libertad, y ‘Sol’, una estructura de acero dorado de diez metros de diámetro instalada en 2024 en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires.

Julio Le Parc deja tras de sí el legado de una era sinónimo de la abstracción geométrica y el cinetismo. Sus obras continuarán vibrando, moviéndose y reflejando la luz en los principales museos del mundo, recordándonos que el arte, ante todo, es energía en constante transformación.

A visitor looks at "Serie 15, n°8", works of Argentinian artist Julio Le Parc, a pioneer of Op Art (Optical art), at the Palais de Tokyo museum in Paris on February 25, 2013. AFP PHOTO PIERRE VERDY Fuente: AFP PIERRE VERDY

Con su fallecimiento, la cultura argentina e internacional pierde a un faro de la creatividad, pero su invitación a jugar y a mirar el mundo desde una perspectiva cinética quedará encendida para siempre.

Con información de EFE y Noticias Argentinas