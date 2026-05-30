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Mientras gran parte de Argentina atraviesa jornadas estables con mañanas frías y tardes templadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de un fuerte temporal que impactará en varias provincias del norte del país durante las próximas horas.

El organismo emitió una alerta amarilla ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. Según el pronóstico oficial, el fenómeno se extenderá por más de un día y podría dejar importantes acumulados de agua.

¿Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas?

El avance de un sistema de inestabilidad comenzó durante la noche del sábado y se intensificará en la madrugada, cuando se espera el momento más fuerte del temporal.

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Las tormentas afectarán principalmente al noreste argentino, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes, actividad eléctrica y condiciones adversas para circular.

Las provincias y localidades alcanzadas por la alerta son las siguientes:

Misiones

  • Posadas
  • Apóstoles
  • Oberá
  • Eldorado
  • Puerto Iguazú

Corrientes

  • Empedrado
  • Ituzaingó
  • Mercedes
  • Goya

Chaco

  • Resistencia
  • General José de San Martín
  • Juan José Castelli

Formosa

  • Clorinda
  • Pirané
  • Las Lomitas
tormentas
tormentasShutterstock

Santiago del Estero

En el noreste provincial:

  • Taco Pozo
  • Quimilí
  • Añatuya

Santa Fe

En el norte santafesino:

  • Tostado
  • Ceres
  • Reconquista
  • San Javier

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¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

En contraste con el mal tiempo previsto para el norte argentino, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense mantendrán condiciones meteorológicas estables durante los próximos días.

El pronóstico extendido indica mañanas muy frescas, con temperaturas mínimas de entre 3 y 7 grados, seguidas por tardes soleadas que podrían alcanzar los 18 grados.

Por el momento, el SMN no prevé lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde continuará el tiempo seco y con buena presencia de sol.

¿Qué significa la alerta amarilla del SMN?

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales.

En este caso, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.