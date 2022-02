Las ideas fuerza de Máximo Kirchner, internas peronistas "abiertas" y un foro caliente del PRO

El lunes fue una tarde noche catártica en La Plata. Muchos peronistas tenían ganas de hablar y sabían que Máximo Kirchner, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis, entre otros "monstruos" de la conducción política, iban a estar juntos, con todo lo que eso significa.

Como si hubieran tomado cursos rápidos de diplomacia, los consejeros partidarios del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires pasaron cuatro horas fuertes, con algunos momentos tensos, pero sin que la sangre llegara al río. Ayer a las 23.59 era el último plazo que tenían los dirigentes que querían competir en los 135 municipios del Conurbano en las internas partidarias.

Los nombrados no tenían nada para reprocharse en público. Se conocen, se desconfían, pero se necesitan. Y todos los asistentes, que no fueron más que cuarenta, tenían como meta más saber que entender, indagar que acusar.

Las ideas fuerza del hijo de los dos presidentes, también conocido como "príncipe heredero", fueron simples y contundentes. Dijo claramente que no pretendía ser candidato a presidente o a gobernador.

Máximo Kirchner

También aclaró que no quiso salir a contestar "las operaciones y las declaraciones de muchos compañeros y compañeras que no entienden por qué tomé la actitud en el bloque" y anticipó: "No voy a romper nada".

En su entorno, cada vez que explican sus posturas suelen apoyarse en que "muchas cosas de las que están pasando él las viene advirtiendo en privado. Con respecto al acuerdo con el Fondo, siempre dijo que estaría en contra salvo algunas condiciones". "Una cosa eso y otra muy diferente es escribir una carta incendiaria", se quejan los allegados al ahora diputado raso.

Reconociendo, quizás, que el Frente de Todos no puede ser conducido tal cual él lo pretendía, autorizó algo que no podía evitar. "Que haya interna en todos los distritos que quieran... No habrá vetos para nadie".

Una de las quejas que tuvo en el pasado inmediato fue la no validación de varias listas que quisieron inscribirse en las PASO de 2021. Si bien Gabriel Mariotto fue el primero en exponer el tema, fue la queja seguida de insultos que le profiriera Sergio Berni la que dejó en claro que "su manera de conducir era la de un novato sin mucho prejuicio, para no decir p... caprichoso", según tradujo uno de los pocos que escuchó todo aquella noche de la derrota.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense

¿Será por eso que ayer el ministro de Seguridad haya declarado que no es más kirchnerista?... Lo cierto es que él también fue uno de los criticados en esa tarde noche por la falta de política en Seguridad y las peleas continuas con su par de Nación, Aníbal Fernández.

Las internas peronistas

Al cierre de esta edición, no había confirmaciones sobre si habría presentación de listas opositoras en lugares donde hubo amenaza de pelea el año pasado, como La Matanza, Avellaneda, General San Martín y Hurlingham, estos últimos armadores del nonato albertismo. "Nadie quiere poner plata en una interna que no define nada", sintetizan los entendidos.

Según las primeras filtraciones, en el distrito que conduce Gabriel Katopodis podría quedar empoderado el actual jefe comunal, Fernando Moreira. Lo sucedió al frente de la intendencia y ahora hace lo propio en el partido que poco o nada fue movilizado en todo este tiempo.

El otro distrito donde también se posan todas las miradas es en San Isidro, no por su importancia política para el peronismo, sino porque es el lugar donde creció y vive Santiago Cafiero, muy lejos de la familia Kirchner.

El otro lugar donde un poderoso tiene intereses es Tigre. Allí, nadie sabe qué hará Julio Zamora, quien sabe que no tiene nada por ganar y mucho por perder en una interna cerrada donde todo se fuerza con la estructura. Allí, Sergio Massa y Máximo Kirchner pueden ponerse de acuerdo en un minuto, al igual que en San Isidro. Nada está cerrado. Esta es la "casa" política de Santiago Cafiero.

Canciller Santiago Cafiero

"No lo metan a Sergio en esta. Él ya dijo que no participará de nada de lo que tenga que ver con el PJ. Nosotros somos Frente Renovador", se atajan en su entorno. Será por esto que el concejal ultra camporista Juan Debandi haya escuchado de boca de su par Diego Achilli que quiere ser candidato a intendente en la próxima elección. El "heladero", conocido por su cadena "amorosa", ya le dijo que su perfil es mucho mejor. Y es del Frente Renovador.

En esta localidad del oeste del Conurbano, donde también hubo reproches en el pasado por "falta de discusión en las PASO", ahora el jefe de la Junta Electoral, Hugo Curto, no pudo frenar que haya tres listas para la competencia.

La verdad sobre si habrá internas fuertes o leves, si se podrán presentar "todos" o no se sabrá recién mañana o la semana próxima. Es que ayer a las 24 recién vencía el plazo para presentar las listas. Pero quien dice la medianoche puede decir la 1, 2 o 3 de la madrugada. Y, para avalarla, todos los papeles deberían estar en condiciones, lo cual, en varios casos, ni Jorge Landau, el histórico apoderado recientemente fallecido, puede repetir esos milagros, que sólo hacía en vida.

Una reunión que activó la interna PRO

Lo que tendría que haber sido un encuentro casi pacífico, para iniciar el nuevo año, casi termina mal, con gritos, rectificaciones y pedidos de disculpas finales. Sólo faltó que alguien se levantara con más ímpetu para que la hecatombe se desencadenara en la última reunión del foro de los intendentes del PRO convocado por el trío compuesto por Diego Valenzuela, Julio Garro y Néstor Grindetti.

El primer gran forcejeo fue por la conformación de las autoridades de ese foro. Los tres jefes comunales son del conurbano y no hay ningún representante del interior.

Néstor Grindetti

Como siempre sucede, uno de los que más gritó fue el ex ministro de Energía, Javier Iguacel, del alejado Capitán Sarmiento. Pero, inmediatamente, otros se sumaron a su reclamo, incluido, con cierta prudencia, el de General Pueyrredón, conocido por ser quien alberga a Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Tampoco fue gratuita la idea que habían empezado a extender los jefes comunales de Lanús, Grindetti, y de La Plata, Garro, para incorporar sectores peronistas que no militan en PRO. Diego Kravetz, el actual jefe de gabinete del municipio "Granate", fue el inventor de esta corriente que el primer cortocircuito lo tuvo en Quilmes, cuando destrataron a Martiniano Molina.

El ex intendente de Quilmes también estaba presente en su carácter de ex intendente, al igual que Ramiro Tagliaferro, de Morón, quien, a diferencia de Molina, sí cree en Hacemos. Cuando varios le recriminaron la creación de ese espacio, y que no lo aceptarían en sus distritos, los voceros se replegaron y expusieron vagas explicaciones.

El trío del Conurbano también tiene diferencias internas. Valenzuela, Grindetti y Garro pretenden ser el gobernador del espacio. De hecho, el jefe comunal de Lanús dijo ayer que el "candidato debe ser un intendente". Lo mismo decían hace seis meses, pero cuando Horacio Grindetti dijo que iba a mandar a Diego Santilli, estos se plegaron y Don Néstor se transformó en su jefe de campaña. ¿Qué habrá pasado?...

Quizás no le gustaron los carteles que desplegó en toda la provincia Valenzuela para difundir su programa de televisión, Conurbano, tierra de oportunidades. Lo hace con la intención de generar un nivel de conocimiento mayor y presentarse lejos de la política tradicional.

Diego Valenzuela lanzó su ciclo en TV

"Por eso eligió los colores poco habituales o directamente desusados en nuestro espacio", reconocieron en su entorno. El violeta y las estrellas no son los del PRO. "Es que quiere que lo conozcan otros, que no nos votan". ¿Se referirán a los peronistas del Conurbano?", no lo aclararon.

Sin embargo, el título de su nuevo ciclo como periodista, que interrumpió cuando asumió como intendente, y así lo deja establecido en su cuenta de twitter, le jugó una mala pasada. Cuando preparaban su primer salida, surgió el escándalo de la droga adulterada en Puerta 8 y, dos días después de su emisión, asesinaron a un muy querido vecino de Villa Pineral.

Extraños como graves, estos casos se dieron a pocos días de haber decidido un cambio en la Secretaría de Seguridad.