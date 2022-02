Sergio Berni versus Aníbal Fernández, otro round: quién cruzó a quién y qué se dijeron

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , sumó hoy un nuevo capítulo a la interna que protagonizan junto a su par nacional, Aníbal Fernández , y dijo que "jamás trabajaría con alguien" que lo trató de "narcotraficante".



"Ante las puertas de una gran tragedia, no puedo creer que en vez de solidarizarse y tratar de evitar una tragedia, haya gente que se ponga a llevar agua para su molino, intentando hacer un título de una frase", afirmó.

En diálogo con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, Berni señaló: "Los soldados tenemos lealtad y honor, ¿habría que preguntarle a Aníbal Fernández si también lo tiene? Jamás trabajaría al lado de alguien que me trató de narcotraficante".

Por su parte, Fernández tildó de mentiroso al funcionario que responde al gobernador, Axel Kicillof: " Fue mi amigo, pero todo lo que dice es mentira" , sostuvo en diálogo con Pablo Rossi para Radio Rivadavia.

"Llegué esa noche y me puse a laburar. Otros no podrían decir dónde estaban. Me gustaría que Aníbal explique a los argentinos qué hizo en esas 24 horas", detalló Berni.

Sobre los hechos, el funcionario que responde al presidente Alberto Fernández, señaló que "actuó inmediatamente" al recibir el llamado de Berni. "Después hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente", argumentó Aníbal.

El ex secretario de Seguridad de la Nación criticó la tarea de la oposición ante la escalada de contagios por droga adulterada. "Mientras muchos compañeros nuestros estaban bajo de la cama siendo perseguidos, yo era un férreo opositor. Pero a pesar de eso, cuando (Cristian) Ritondo y (Patricia) Bullrich tenían problemas, yo levantaba el teléfono y me ponía a disposición", afirmó, y agregó: "Me desilusioné mucho con la oposición".

Por último, Berni detalló que la causa del narcotráfico responde a la ilegalidad de la droga, y denunció: "Estoy en contra del uso de cualquier tipo de drogas".

"A mí me parece que este país tiene mucha hipocresía, hay muchos que hablan de drogas y les puedo asegurar que hay muchos que no pasan una rinoscopia", agregó.