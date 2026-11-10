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En esta noticia La rosa blanca de Santa Teresita

El papa León XIV cerró su segunda jornada en la Argentina con un gesto cargado de simbolismo hacia su antecesor. Antes de celebrar las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, el Pontífice se detuvo en oración frente a la placa que recuerda a Jorge Mario Bergoglio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el templo que fue durante años uno de los centros de su actividad pastoral.

La escena tuvo además un componente familiar: estuvieron presentes ocho sobrinos de Francisco, quienes al finalizar la celebración le entregaron a León XIV una rosa blanca, una flor profundamente vinculada con la espiritualidad de su tío.

La información fue difundida por Vatican News, que detalló el homenaje realizado en la Catedral. Detrás del Papa se ubicaron los obispos argentinos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Ignacio García Cuerva, y el cardenal Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. También participaron seis niños de distintas parroquias y asociaciones de la arquidiócesis, que depositaron pequeños ramos de flores debajo de la placa.

Homenaje al Papa Francisco Vatican Media

El memorial lleva grabadas las palabras: “Jorge Mario Bergoglio, S.J. XI arzobispo de Buenos Aires 1996-2013. Elegido Sumo Pontífice Francisco 2013-2025. Que vivas siempre en Cristo, Santo Padre”.

León XIV permaneció unos instantes en silencio y oración frente al mármol, en un lugar especialmente significativo para Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires durante 17 años, antes de ser elegido Papa en 2013. La placa, que ya existía, fue actualizada después de la muerte de Francisco y restaurada con motivo de la visita del actual Pontífice.

El homenaje se produjo después de una jornada en la que León XIV volvió a referirse públicamente a Francisco. Durante la misa celebrada en el Monumento a los Españoles, el Papa recordó a su antecesor y dejó ver su emoción al mencionarlo frente a la multitud que se había congregado para escucharlo.

No fue la primera vez que León XIV evocó a Bergoglio durante su visita. Según Vatican News, el actual Pontífice lo había recordado desde el viaje en avión hacia la Argentina y en distintos discursos pronunciados durante sus primeras jornadas en Buenos Aires.

Homenaje al Papa Francisco Vatican Media

La rosa blanca de Santa Teresita

Al finalizar la celebración en la Catedral, lo s ocho sobrinos directos de Francisco se acercaron a León XIV y le entregaron una rosa blanca. El gesto no fue casual: la flor estaba profundamente asociada a la devoción de Bergoglio por Santa Teresita del Niño Jesús, a quien Francisco profesaba una especial devoción.

La rosa blanca acompañó distintos momentos de la vida del anterior Pontífice. Según el relato difundido por Vatican News, Francisco incluso llevaba consigo una estampa de Santa Teresita y conservaba la costumbre de tener una rosa cerca como símbolo de su espiritualidad.

Los familiares de Bergoglio acompañaron el regalo con una dedicatoria dirigida a León XIV. “Esta rosa blanca, tan significativa para nuestro querido tío Francisco, llega hoy a sus manos como un pequeño signo de amor, de fe y de continuidad”, escribieron.

En el mensaje, explicaron que para Francisco las rosas representaban las gracias y el amor de Dios y que quisieron compartir con su sucesor parte de esa herencia espiritual.

El deseo de la familia fue expresado en términos que buscan unir la memoria del Papa argentino con el pontificado de León XIV: “Que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia”.

El gesto cerró así una jornada en la que la figura de Francisco volvió a aparecer varias veces en el recorrido de su sucesor. León XIV, que llegó a la Argentina como el Papa que tomó el lugar de Bergoglio en la conducción de la Iglesia, buscó marcar continuidad con su antecesor, pero también construir su propio vínculo con el país donde Francisco nació, creció y desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.