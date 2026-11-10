NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 9 - El papa Leon XIV saluda desde el papamóvil a la multitud de fieles que lo recibe en Palermo.

Una noche a la intemperie, millones en la calle y un pedido de “unión” que se multiplicó en Palermo

El papa León XIV tendrá este martes por la noche uno de los encuentros que pidió especialmente para su visita a la Argentina: una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. El eje central será el diálogo directo con cuatro de ellos y escuchará las historias para conocer la realidad de los argentinos. Cómo se eligieron los testimonios y qué busca transmitir el Sumo Pontífice .

La convocatoria a la vigilia empieza a las 12 del mediodía, pero el encuentro comenzará a las 20.15, luego del regreso del Papa desde Córdoba.

La previa comenzará varias horas antes, con música, testimonios y momento s de oración. Desde las 16, antes de la llegada de León XIV, habrá música en vivo y animación con Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, acompañados por un ensamble de bailarines. La conducción estará a cargo de los periodistas Sofi Martínez y Nacho Girón, mientras que también participarán Alan Madanes y Lucas Rodríguez. La programación fue pensada como una previa festiva al encuentro del Papa con los jóvenes, que comenzará a las 20.15.

Una multitud de fieles se congrega en Palermo durante la misa que ofrecera el Papa leon XIV FOTO NA MARIANO SANCHEZ NA

El encuentro tendrá una dinámica diferente a la de una celebración religiosa tradicional. Según confirmaron fuentes allegadas al Arzobispado de Buenos Aires a El Cronista, León XIV escuchará dos testimonios y responderá dos preguntas formuladas por jóvenes que fueron seleccionados por sus historias personales y por la diversidad geográfica que representan.

En este sentido, uno de los testimonios estará a cargo de una religiosa joven, cuya participación permitirá poner en escena la dimensión vocacional y la búsqueda de un sentido para la propia vida.

El segundo testimonio será el de un joven que atravesó un proceso de recuperación de las adicciones, una problemática que atraviesa a buena parte de las familias y que el propio León XIV mencionó este lunes durante la misa en el Monumento a los Españoles.

Las otras dos intervenciones tendrán otro formato y serán preguntas directas al Papa. León XIV pidió especialmente este encuentro con los jóvenes argentinos, ya que no estaba dentro del cronograma sugerido por las autoridades argentinas.

El objetivo del Sumo Pontífice es conocer la relaidad que atraviesa la generación joven de nuestro país y como viven ello desde la fe.

Desde el Arzobispado explicaron que la elección de los cuatro jóvenes respondió a un criterio deliberado. No se buscó solamente mostrar historias personales, sino construir una representación de la diversidad de la juventud argentina: distintas provincias, contextos sociales, búsquedas, dificultades y proyectos de vida.

El papa León XIV en Argentina Mariano Sánchez

De hecho, la preparación de esas intervenciones comenzó mucho antes de la llegada de León XIV. Según pudo saber El Cronista, los testimonios y las preguntas fueron definidos con alrededor de dos meses de anticipación y quedaron bajo la supervisión del Vaticano . Las propuestas fueron presentadas por el Arzobispado de Buenos Aires, pero la definición final formó parte de la preparación del encuentro con el equipo del Papa.

“Lo que se intentó hacer era mostrar la realidad de todos los jóvenes del país”, explicó monseñor Alejandro Pardo, obispo auxiliar de Buenos Aires y coordinador de la vigilia.

Según explicó, se buscó que estuvieran representadas realidades “ tanto geográficas como existenciales ”, incluidos jóvenes que se sienten “al borde” o “al costado del camino”, así como quienes atraviesan frustraciones en sus sueños y esperanzas.

La consigna elegida para la vigilia es “Ánimo, levántate, Él te llama”, una frase inspirada en el Evangelio de Bartimeo. El objetivo pastoral es poner en el centro a quienes atraviesan situaciones de fragilidad, marginación o desaliento y plantear la juventud no solamente como una etapa de la vida, sino como un momento de búsqueda, decisiones y construcción de un proyecto propio.

La Iglesia busca así que el encuentro no termine en el escenario del Monumento a los Españoles. La intención declarada por sus organizadores es que el mensaje de León XIV pueda ser llevado después a las comunidades de todo el país y que los jóvenes que participen se reconozcan como protagonistas de la vida de la Iglesia y de la sociedad.