Un reciente fallo de la Corte salió favorable para un contribuyente que se declaró como cumplidor en el régimen establecido por la ley 27.260. El régimen otorgó beneficios para aquellos hubiesen cumplido con la presentación de sus declaraciones juradas de los dos años anteriores del período fiscal 2016. La ley había aprobado un blanqueo de activos, una moratoria y -como no ocurre en forma habitual- creó un beneficio para los contribuyentes que se declaren como cumplidores.

Sin embargo, con lo que dice la ley no alcanza. Cuando pasa el tiempo el organismo fiscal buscó la manera de rechazar el trámite para los contribuyentes que adhirieron a los beneficios. En este caso, la ex AFIP consideró que el contribuyente no había cumplido con una exigencia que había sido dispuesta mediante una resolución reglamentaria. El contribuyente había cumplido la ley, pero no la reglamentación.

En la misma dirección, la Cámara de apelaciones denegó el reconocimiento de los beneficios para los cumplidores, que fueron exigidos por dos artículos de la ley, ya que ninguna ventaja se obtiene de pleno derecho, sino que el contribuyente debe adherir cumpliendo los requisitos que fueron establecidos por la reglamentación de la ex AFIP.

La Corte rechazó el fallo de la instancia anterior. Señaló que la norma no deja lugar a dudas respecto de que los beneficios también deben ser reconocidos al contribuyente que presentó en término la declaración jurada de confirmación de datos prevista en la ley. También afirmó que la claridad de la norma no deja ningún espacio para que la reglamentación establezca otra exigencia formal para gozar de los beneficios para contribuyentes cumplidores, cuando se hubiese presentado en término la declaración jurada de confirmación de datos.

Agregó que admitir una interpretación como la adoptada por el fisco implicaría convalidar el establecimiento por vía reglamentaria de una exigencia formal y una sanción asociada a su incumplimiento que no fueron previstas en la ley. Expresó también que la circunstancia de que la empresa no haya adherido al beneficio para contribuyentes cumplidores mediante el respectivo sistema aplicativo solo pudo tener como consecuencia la indeterminación e indisponibilidad momentánea del beneficio en concreto, pero de ninguna manera la privación del derecho del contribuyente a gozar del mismo una vez que lo ha solicitado.

Los jueces de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. (Prensa Corte Suprema)

Otra limitación para acceder a los beneficios que otorgaba la ley estaba dada por la detección de facturas apócrifas. Este tema, que aún no fue tratado por la Corte, aunque sí tuvo resultados favorables a los contribuyentes en la Cámara Contencioso Administrativa y en el Tribunal fiscal, genera inseguridad jurídica ya que el criterio del fisco es considerar apócrifo (falso) a los comprobantes que respaldan operaciones que contienen fallas formales de emisión y los que fueron emitidos por contribuyentes que no reúnen capacidad económica y financiera y operativa suficiente. Asimismo, se utiliza el mismo criterio erróneo para las facturas que son emitidas por proveedores que registran incumplimiento con ARCA. Claramente esos comprobantes no son apócrifos y los contribuyentes, según la ley 11.683 y normas de la ex AFIP, siempre tiene el derecho a demostrar la veracidad de la operación.

El camino recorrido en la justicia

El contribuyente demandó a la ex AFIP a los efectos de que se declare la nulidad de la resolución que le había denegado el reconocimiento de los beneficios para “contribuyentes cumplidores”, establecidos en el artículo 63 de la ley 27.260, con fundamento en que el 31 de marzo de 2017 había expirado el plazo para adherirse a esos beneficios.

La empresa planteó que el 21 de octubre de 2016, encontrándose vigente el plazo para la adhesión a los mencionados beneficios del artículo 63, había ejercido la opción de confirmación de datos prevista en el artículo 85 de la ley 27.260 que subsumía a aquellos. Afirmó que de esta manera se encontraban cumplidos los requisitos sustanciales para gozar de los beneficios en cuestión.

La Corte señaló que la norma no deja lugar a dudas respecto de que los beneficios también deben ser reconocidos al contribuyente que presentó en término la DDJJ.

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda iniciada por la empresa. Concluyó en que la resolución impugnada había aplicado la normativa vigente en la materia que impone a la ex AFIP el ejercicio de funciones de verificación y control. Señaló que las pruebas aportadas no habían logrado desvirtuar los fundamentos adoptados para denegar el beneficio solicitado.

Luego la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo que los artículos 63 y 85 de la ley 27.260 prescriben cuestiones vinculadas pero diferentes y que ninguno de esos beneficios se obtiene de pleno derecho, sino que el contribuyente debe adherirse a ellos cumpliendo con las formas y requisitos establecidos por la reglamentación del organismo.

Por último la Corte, opinó que el hecho de que la empresa no haya adherido al beneficio para contribuyentes cumplidores, mediante el respectivo sistema aplicativo de la AFIP, sólo puede tener como consecuencia la indeterminación e indisponibilidad momentánea del beneficio en concreto, pero de ninguna manera la privación del derecho del contribuyente a gozar del mismo una vez que lo solicitó. De esta manera, el fallo salió finalmente a favor del contribuyente que cumplió con sus impuestos.

Qué dicen las normas

El contribuyente había cumplido con dos artículos de la ley 27.260 (63 y 85), que le daba el beneficio impositivo que otorgaba la ley. No cumplió, según la ex AFIP, una resolución (3919) que emitió, exigiendo la declaración jurada de confirmación de datos a través del sitio “Web” del organismo.