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El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata mantiene una agenda de reuniones con actores estratégicos del comercio marítimo internacional para sostener la conectividad de esta terminal marítima y ampliar las oportunidades para las exportaciones regionales.

En ese marco, sus autoridades recibieron la visita de autoridades comerciales de la naviera Maersk, reunión de la que también participaron directivos de TC2, operadora logística del puerto local.

Durante el encuentro se compartió la decisión de continuar impulsando el desarrollo de un puerto multimodal y se planteó la necesidad de incrementar la frecuencia de los servicios marítimos, un aspecto considerado clave para mejorar la competitividad de los despachos al exterior que se realizan desde Mar del Plata.

Asimismo, se abordó el potencial impacto del régimen promocional para las exportaciones pesqueras y las oportunidades que podría generar para incrementar el volumen de carga operada desde el puerto local.

Alternativas

Por parte de Maersk manifestaron su disposición a evaluar alternativas que permitan recuperar una frecuencia de servicios cada diez días para Mar del Plata. También se analizaron opciones logísticas que podrían optimizar los tiempos de tránsito, entre ellas la posibilidad de revisar los recorridos actuales mediante una conexión entre Mar del Plata y Montevideo, lo que representaría una alternativa de interés para el sector pesquero.

Desde el Consorcio Portuario destacaron que estas gestiones forman parte de una estrategia más amplia de articulación con todos los actores vinculados al comercio exterior y a la generación de cargas.

“Estamos recorriendo los distintos sectores productivos y generadores de carga para construir una agenda común que nos permita crecer como puerto”, dijo el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, y destacó que el objetivo es que “cada vez más exportaciones salgan desde Mar del Plata, consolidando un puerto con mayor conectividad, más oportunidades para la producción y mejores condiciones para el desarrollo del comercio exterior”.