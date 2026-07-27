La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) abrió un llamado concurso de oposición y méritos para cubrir 32 cargos administrativos que se desempeñarán en distintas unidades del país.

La convocatoria, dirigida a ciudadanos naturales y legales, ofrece 24 vacantes en Montevideo y ocho en el interior: dos en Maldonado, dos en San José, y una en cada una de las localidades de Mercedes, Palmar, Rocha y Treinta y Tres.

Los puestos se desempeñarán con una jornada de 8 horas diarias y contemplan un descanso de 45 minutos al inicio o al final de la jornada laboral. La remuneración nominal establecida es de $56.325,21 .

Los cargos tendrán la gestión y el seguimiento de expedientes y documentación administrativa, garantizando su correcta registro, archivo y control. Entre las tareas también figura el procesamiento de información administrativa, contable y comercial —en formato electrónico o documental— y la confección de informes requeridos por la unidad.

Asimismo, los seleccionados deberán atender y canalizar consultas internas y externas, brindar soporte administrativo y asesoramiento, y registrar y controlar incidencias del personal, manteniendo actualizada la información necesaria para los procesos administrativos.

Requisitos excluyentes y criterios de valoración

Para postularse, los aspirantes deben ser ciudadanos naturales o legales (según el artículo 76 de la Constitución). En el caso de ciudadanos legales, se exige contar con la carta de ciudadanía con al menos tres años de antigüedad al cierre del plazo de inscripción.

Además, los postulantes deberán tener al menos 18 años al finalizar el período de inscripción y haber completado la educación secundaria sin materias pendientes —de cualquier orientación— o ser egresados/as de DGETP (ex‑UTU) del curso de Bachillerato Tecnológico en Gestión y Administración o planos anteriores (EMT Administración y BP Administración).

Se valorará de manera diferencial ser egresado/a de DGETP (ex UTU), poseer conocimientos en ofimática (planillas de cálculo, procesadores de texto), manejo de correo electrónico e internet, y acreditar experiencia laboral relacionada con las funciones del puesto. Solo se aceptarán cursos con comprobantes que certifiquen su aprobación.

Condiciones al momento de la toma de posesión

Quienes resulten seleccionados no podrán desempeñar simultáneamente otro puesto o función pública remunerada, salvo el de docente, y la acumulación laboral no podrá superar las 60 horas semanales entre ambas actividades.

Plazos y presentación de documentación

Las inscripciones se realizan mediante un formulario disponible en la página web de UTE hasta las 16:00 del martes 4 de agosto de 2026. La documentación respaldatoria deberá entregarse de forma presencial entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre.