Inflación: los tres factores que empujan su efecto social desestabilizador y la reacción de las personas

La inflación a nivel mundial está en boca de todos. Impulsada por una combinación inusual de shocks de la oferta asociados con la pandemia y luego con el conflicto Ruso-Ucraniano (a lo que se le adicionan las tensiones permanentes en el Mar de la China Meridional), puso sobre el tapete una vez más tanto la relevancia de los recursos estratégicos y la geopolítica - alimentos, gas, litio, etc. -, como la interdependencia de las cadenas de valor global, en un mundo donde las barreras políticas superan con creces a las económicas/financieras.



Vayamos ahora a los fríos números. Y para poner dentro del marco de análisis una muestra razonable, dejemos de lado los casos de ‘descontrol por fuera de la media' - como sería el caso de nuestro país -, para focalizarnos en la mayor parte resto del mundo donde, desde hace décadas, la normalidad del índice se sitúa en un dígito. Como indican los libros.

En Europa, la inflación interanual se ubicó en el 8,9%, por lo que el Banco Central Europeo acaba de subir las tasas por primera vez en más de diez años. En el Reino Unido se ubica en torno al 10%. Estados Unidos ronda el 9,2%. Si nos corremos hacia el Oriente, tanto en China como en Vietnam, Indonesia, Japón y Malasia, así como también en Taiwán, Hong Kong y Macao, la inflación permanece por debajo del 4%. Las razones son diversas: un ‘cierre pandémico' que todavía juega fuerte, precios claves intervenidos (como es el caso emblemático de la electricidad), o la prohibición de exportaciones de bienes relevantes para sus economías (el pollo en Malasia o Indonesia con el aceite de palma, solo para citar un par de ejemplos). En todas las medidas se observa, siguiendo los patrones de la historia regional, el fuerte paternalismo estatal.

En cuanto a nuestros países vecinos, la situación no varía en demasía de lo que ocurre en el resto del mundo occidental: Chile ronda el 13%, Brasil el 10% y Paraguay el 11% interanual. El ejemplo, aunque asombre a muchos, parece ser Bolivia: 2% desde agosto de 2021 al corriente mes. Macroeconomía estable, empoderamiento de los recursos estratégicos, acuerdos firmes con todos los sectores inmersos en la puja distributiva y con incidencias sobre el nivel de precios. Parece sencillo, pero es una construcción institucional que llevó su tiempo, y así lo entendió cabalmente el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y compañía: a la bendición de los recursos naturales estratégicos, había que conjugarlo con pragmatismo, ideas fuerza claras, y un norte bien definido. Sin titubeos.

Ahora bien, ¿cómo impacta este escenario ‘inflacionario en exceso' en la sociedad? Aquí se encuentra un punto fundamental: la gran virtud de los hacedores del actual ‘Sistema-Mundo' impregnado en una lógica neoliberal, estuvo en su capacidad de establecer un nuevo modelo antropológico, que es el modelo del individualismo posesivo, de la competencia como forma de vida, de la precariedad social como manera natural de existir en el mundo.

En tanto a este último punto, la inflación, a diferencia de un escenario recesivo o de pobreza, no puede ser enmascarada en las culpabilidades endógenas; por ejemplo, uno puede estar desocupado por no estar lo suficientemente capacitado, por no poder adaptarse a los cambios tecnológico-productivos, o por no tener el suficiente ímpetu - por no decir pereza - para enfrentar el mercado laboral.

Por el contrario, un contexto inflacionario le proyecta al ciudadano automáticamente la culpabilidad exógena: del gobierno inoperante, de las corporaciones monopólicas formadoras de precios sedientas de rentabilidad, de la debilidad de la moneda, etc. El otro es quien me causa el ‘no llegar a fin de mes' por los precios que suben todo el tiempo, o el que me imposibilita tener previsibilidad para que mi emprendimiento funcione.

Bajo este marco, es entendible que el gran capital concentrado se identifique con la mayor amplitud posible de la esfera política, como la ‘solución de gobernabilidad' perfectamente plausible. A lo único que le temen es a la inestabilidad provocada por las tensiones sociales de aquellos que sienten que es el sistema, y no sus propias incapacidades, lo que los sumerge en la pobreza. No por nada entonces los principales gurúes del mercado, aquellos embebidos en consultoras sostenidas por los poderes fácticos, insisten en que, aunque la recesión y la inflación son indeseadas, "la inflación es la primera que hay que atacar".

Es verdad que sin estabilidad macroeconómica no se puede combatir la pobreza. O mismo que una inflación elevada puede tomar muchos años en ser ‘derrotada', mientras que las recesiones se pueden superar más rápidamente. Pero el verdadero ‘Leitmotiv' del férreo discurso antiinflacionario es imponer la lógica de la estabilidad, del sosiego. Ante un escenario recesivo, uno puede llegar a analizar que no se encuentra trabajo por una falta de aptitud nuestra en la entrevista laboral; o que el negocio del que somos dueños no vende no porque no hay dinero en el bolsillo de la gente, sino porque uno no es lo suficientemente creativo para saber qué, cómo y dónde vender. Y así podemos seguir inculpándonos a nosotros. Porque la explicación a través de los grandes medios de comunicación es más fácil de manipular, moldear, tergiversar, evitando que se piense - aunque sea se reflexione -, de que el verdadero problema es el sistema y no uno.

Bajo una inercia inflacionaria, pasamos por el supermercado y observamos que el precio de nuestro salario siempre viene corriendo por detrás. Ni que hablar de las Pymes que no pueden reponer la mercadería, por falta de insumos o por precios que se duplicaron en cuestión de días. Ahora bien, podemos pensar que todos pierden, pero no es así. Con un proceso inflacionario siempre hay algunos que ganan. Y generalmente - por no decir siempre - los vencedores se encuentran entre las grandes corporaciones monopólicas de la economía real o la financiera; que si no se ven beneficiados por su posición dominante en el mercado, tienen espalda financiera - dólares afuera dixit -, además de contactos políticos que les mantienen los privilegios (subsidios, exenciones, aranceles preferenciales), que les auguran suficiente resto para esperar displicentes que capee el temporal.

Por ello lo más relevante para las elites políticas en un escenario inflacionario es lograr desesperadamente que las tensiones sociales se amainen, que las almas se tranquilicen. Porque el distinguir las responsabilidades de las elites económicas no solo es más difuso - en un modelo donde prima la acumulación, salvo casos de obscena corrupción es muy difícil demostrar su responsabilidad sistémica como monopolios concentrados que obstaculizan el desarrollo socio-económico de la nación -, sino que además son especialistas en lavar culpas. Mejor dicho, en trasladárselas a la inoperancia de los gobiernos de turno. Cómplices hasta que dejan de servir. Y en momentos donde la inflación es galopante y acecha a las mayorías desahuciadas, el poder político de turno es un fusible rabioso siempre a tiro de volar por los aires.

Pero por las dudas, porque siempre existe la posibilidad de que las tensiones y el malestar se potencien exponencialmente y arrastren al ‘círculo rojo económico' a un esquema del que pueden perder, holgadamente, los estructurales beneficios que poseen (sino pregúntenle a Piñera como una decisión política como lo fue un incremento en el boleto de transporte conllevó al fin de la Concertación y los privilegios de una minoría en Chile), el poder económico concentrado debe ser precavido. Por ende, para las elites económicas siempre es preferible combatir con vehemencia la inflación y no una recesión empobrecedora diluida en responsabilidades. Y es que aunque ambos son los peores males que cualquier economía debe combatir - sin mencionar los problemas más agudos de la propia estanflación, que requiere un capítulo de análisis aparte - es claro que eliminar de cuajo la inercia inflacionaria es la forma más eficaz para la mantención del statu-quo.