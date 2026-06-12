El tiempo en España durante este viernes, 12 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 12 de junio

El clima en España estará marcado por un anticiclón que proporcionará tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. Solo se prevén algunas nubes bajas por la mañana en áreas específicas y, por la tarde, nubes de evolución en el centro oeste, con posibilidad de chubascos en Extremadura.

Las temperaturas máximas aumentarán en varias regiones, superando los 35 grados en el suroeste y el oeste de Galicia. Las mínimas se mantendrán más altas en la mitad norte y suroeste, con noches tropicales en valles fluviales y el litoral mediterráneo. Vientos moderados y variables serán predominantes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, poco nuboso con intervalos de nubes altas, viento flojo (N/NE por la mañana y S/SE desde mediodía) y temperaturas en ascenso: mínima 15 °C y máxima 36 °C.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con temperaturas que oscilarán entre 13 y 40 grados. Vientos flojos a moderados del este y fuertes en zonas del litoral almeriense, Cádiz, Sierra Sur de Sevilla e interior de Málaga.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en Cataluña. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en Barcelona y el prelitoral y litoral de Girona, mientras que en el resto no variarán o ascenderán ligeramente. Las máximas alcanzarán los 34 grados, salvo en el litoral de Tarragona, donde permanecerán estables o podrían descender. En el Ampurdán, viento del norte y noroeste moderado, disminuyendo al final del día; en otras áreas, viento flojo y variable, con tendencia a componente sur durante las horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por un cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas experimentarán un ascenso, alcanzando hasta los 34 grados, especialmente en Cinco Villas, donde el aumento será notable. En la depresión del Ebro, el viento del noroeste será flojo a moderado, cambiando a sureste por la tarde, mientras que en el resto de la región, el viento será predominantemente flojo y variable. La mínima se situará en 11 grados.

El clima en Asturias será poco nuboso con algunas nubes altas y brumas a primeros y últimos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre 29 y 10 grados, con un ligero ascenso y viento moderado del este en el litoral, mientras que en el interior será flojo.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas: mínima 12 °C y máxima 30 °C; noches con pocos cambios y días en ascenso. Viento: en Menorca, moderado del norte; en el resto, flojo a moderado del nordeste con brisas costeras.

Nuboso en zonas bajas del norte de las islas, con claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Posibles precipitaciones débiles en el interior, con temperaturas de 13 a 29 ºC, alcanzando hasta 32 ºC en algunas zonas de Gran Canaria. Viento entre flojo y moderado del norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso con nubes altas, máximas en ligero ascenso, mínimas estables salvo leve subida en el interior norte de Castellón y viento variable tendiendo a este, más intenso en Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución diurna hacia el suroeste; las temperaturas subirán, con máximas de hasta 35 °C y mínimas de 8 °C y predominará el viento del noreste, flojo con intervalos de moderado.

El clima será poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas nubes aisladas en el extremo occidental. Las temperaturas subirán moderadamente en Guadalajara, alcanzando un máximo de 36 grados y una mínima de 9, mientras que en el resto de la región será ligero el ascenso o habrá descensos ligeros. El viento del este será flojo a moderado, con rachas fuertes en la Mancha y sur de Albacete durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, nubes bajas por la mañana y tarde poco nubosa con polvo en suspensión, 20-23 °C y vientos de levante moderados, ocasionalmente fuertes.

En Melilla, intervalos de nubes bajas con lloviznas ocasionales por la mañana, polvo en suspensión por la tarde, vientos moderados del noreste y temperaturas en ligero descenso, entre 21 y 25 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presenta poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 9 y 29 grados y brumas en zonas altas del sur. Viento flojo variable, predominando del este y nordeste en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso o despejado, con temperaturas que alcanzarán hasta 27 grados durante el día y mínimas de 9 grados, además de vientos flojos a moderados del norte.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado, mínima de 10 °C y máxima de 34 °C, mínimas sin cambios en el valle y en ascenso en la sierra, máximas en notable ascenso y viento flojo del norte y noroeste.