En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del jueves 11 de junio

Durante el jueves, 11 de junio de 2026,

Los números ganadores son 04 10 17 20 30 40, la cifra complementaria es 37 y el número de reintegro es 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo '2' ganadores con un premio de '2605379.99' euros y la categoría de cinco aciertos más el complementario registró '6' ganadores con un galardón de '35192.05' euros.

Para el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.852.113 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.884.331,1 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 2 ganadores; por ello, el premio fue de 2605379.99 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 6 ganadores y, por ello, el premio fue de 35192.05 euros.

3.Cinco aciertos: 371 ganadores con un premio de 284,57 euros.

4.Cuatro aciertos: 11774 ganadores con un premio de 13,45 euros.

5.Tres aciertos: 121491 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 679783 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega solo con un presupuesto definido, toma descansos y detente cuando deje de ser divertido.

No persigas pérdidas ni apuestes bajo estrés; si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.