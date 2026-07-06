En el mundo de las finanzas personales y la gestión de patrimonios, pocas máximas se repiten tanto como la de “no poner todos los huevos en la misma canasta”, es decir que cuantas más inversiones sumemos a una cartera, menor será el riesgo.

Sin embargo, la teoría financiera y la realidad de los mercados demuestran que este enfoque puramente cuantitativo es incompleto y, muchas veces, peligroso.

Agregar activos de forma indiscriminada no garantiza una menor volatilidad. La reducción efectiva del riesgo no depende de cuántos casilleros llenemos en la pantalla de la ALyC o el bróker, sino de la correlación que existe entre ellos. Es decir, de cómo se comportan esas inversiones entre sí cuando la economía cambia de rumbo.

Riesgos: lo que podemos y lo que no podemos eliminar

Para entender cómo funciona la diversificación inteligente, primero hay que desarmar el riesgo total de una inversión en sus dos componentes fundamentales:

Riesgo específico o diversificable (no sistemático)

Es el peligro propio de una empresa o un sector en particular. Pensémoslo como una mala decisión de un directorio, una huelga en una planta fabril o el fracaso de un producto. Este riesgo se puede licuar de manera muy eficiente si sumamos activos que no compartan las mismas debilidades.

Riesgo de mercado (sistemático)

Este es el riesgo macroeconómico, el que afecta a todo el sistema financiero y que ningún inversor puede esquivar, sin importar cuántos activos meta en la cartera. Una suba drástica de tasas de interés por parte de los bancos centrales, una recesión global o una crisis geopolítica golpean al mercado en su conjunto.

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El verdadero objetivo de la diversificación es diluir ese riesgo específico hasta volverlo prácticamente imperceptible. Lo que nos queda es el riesgo de mercado puro, que es el que aceptamos correr a cambio de un retorno esperado.

El motor de la diversificación: correlación y covarianza

La matemática detrás de los portafolios, cuyos cimientos teóricos los puso Harry Markowitz en su célebre Teoría Moderna de Carteras, demuestra algo contraintuitivo: el riesgo de un portafolio no es el promedio simple del riesgo de sus activos. Lo que realmente define el peligro global es la relación que tienen entre sí.

Para entender esto sin entrar en fórmulas complejas, hay que mirar dos conceptos:

Covarianza: Es la medida de cómo se mueven dos activos en conjunto. Si cuando el activo A sube, el activo B también tiende a subir, se mueven en la misma dirección. Si van para lados opuestos, su dinámica es inversa.

Correlación: Es simplemente esa misma relación pero pasada a una escala limpia que va desde $-1$ (movimiento perfectamente opuesto) hasta $+1$ (movimiento idéntico, como un espejo). Una correlación de $0$ significa que los movimientos son totalmente independientes.

Si un inversor llena su cartera con activos que tienen una correlación cercana a $+1$, no está diversificando. Solo está duplicando sus apuestas bajo nombres o marcas diferentes, generando una concentración de riesgo invisible a primera vista.

Tres escenarios para entender la diferencia

Veamos cómo funciona esto en la práctica diaria a través de tres carteras conceptuales, comparando la cantidad de posiciones con la calidad de sus conexiones.

Cartera A: pocos activos, baja correlación

Estructura: 3 activos (por ejemplo, acciones tecnológicas globales, bonos del Tesoro a largo plazo y oro).

Dinámica: Son pocas posiciones, pero sus motores de rendimiento son totalmente distintos. Cuando las acciones caen por pánico o aversión al riesgo, los bonos o el oro suelen actuar como refugio. El riesgo esperado es moderado a bajo porque la baja correlación compensa la escasez de nombres.

Cartera B: muchos activos, alta correlación

Estructura: 20 acciones de empresas tecnológicas del índice Nasdaq.

Dinámica: Ante un ajuste de tasas o una toma de ganancias sectorial, las 20 posiciones van a reaccionar exactamente igual y al mismo tiempo. El riesgo esperado es alto: hay una ilusión de seguridad por la cantidad de empresas, pero la correlación real es altísima.

Cartera C: distribución inteligente por clases de activos

Estructura: Un portafolio equilibrado entre renta variable internacional, bonos corporativos, fondos de real estate (REITs) y materias primas.

Dinámica: Cada componente responde a variables distintas (crecimiento, inflación, tasas, consumo). El riesgo está optimizado, buscando maximizar el retorno para el nivel de volatilidad que el inversor está dispuesto a tolerar.

El efecto “espejo” y las correlaciones en momentos de crisis

Comprar muchas acciones del mismo país , del mismo sector o expuestas a la misma moneda es uno de los errores más comunes . Un inversor local que compra acciones de cinco bancos distintos cree que está protegido por tener cinco empresas en cartera, pero en realidad está expuesto al 100% al riesgo regulatorio, macroeconómico y cambiario del sistema financiero local.

Además, las correlaciones cambian, y mucho, bajo condiciones extremas. Ciertos factores macroeconómicos actúan como imanes que pegan los comportamientos de los activos:

Shocks de liquidez: Cuando los bancos centrales cierran la canilla del dinero y suben las tasas, el costo del capital sube para todos. Las valuaciones de casi todos los activos de riesgo se deprimen en simultáneo.

El pánico y el “vuelo a la calidad”: En las crisis severas, los grandes fondos institucionales venden lo que pueden y no lo que quieren para cubrir garantías o buscar efectivo.

En esos momentos de estrés financiero, las correlaciones históricas tienden a converger hacia $+1$. Activos que en épocas normales se movían de forma independiente empiezan a caer juntos, neutralizando temporalmente los beneficios de la diversificación tradicional.

Los límites de la estrategia

La diversificación es una herramienta excelente, pero no es magia. Tiene límites claros que hay que asumir:

No borra el riesgo de mercado. No evita pérdidas nominales cuando hay un mercado bajista (bear market) generalizado. Jamás reemplaza a un buen asset allocation (asignación de activos) diseñado según el horizonte temporal y el estómago del inversor para aguantar los baches.

Por otro lado, existe la trampa de la sobrediversificación. Sumar el activo número 40 o 50 a un portafolio aporta un beneficio casi nulo en la reducción del riesgo, pero agrega costos de transacción, comisiones de gestión ocultas y una complejidad operativa innecesaria que termina licuando el potencial de retornos de la cartera.

Cómo construir una diversificación más inteligente

Para salir de la trampa de la cantidad y armar un portafolio robusto, la hoja de ruta debería incluir estos criterios:

Combinar clases de activos con baja correlación estructural: No quedarse solo en acciones; mirar bonos de corta y larga duración, activos reales o liquidez.

Diversificar geográficamente: Buscar mercados con ciclos económicos desincronizados para no quedar atados a la suerte de un solo país.

Buscar diferentes motores de valor: Combinar empresas de crecimiento ( growth ) con empresas maduras de valor ( value ), o sectores defensivos (servicios, consumo masivo) con cíclicos.

Cuidado con la duplicación oculta: Hay que revisar qué tienen adentro los Fondos Comunes de Inversión o los ETFs. Tener tres ETFs de firmas distintas pero que replican el S&P 500 no es diversificar; es pagar comisiones por triplicado para comprar exactamente lo mismo.

El hábito del rebalanceo: Monitorear la cartera periódicamente para volver a los pesos originales. Si las acciones subieron mucho, es probable que ahora representen un porcentaje del riesgo total mucho mayor al que queríamos asumir inicialmente.

Tené en cuenta que la salud de un portafolio no se mide por el largo de la lista de activos, sino por cómo se conectan entre sí. La verdadera diversificación consiste en combinar riesgos diferentes, no simplemente en acumular una mayor cantidad de inversiones.