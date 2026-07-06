En el mundo de las finanzas personales y la gestión de patrimonios, pocas máximas se repiten tanto como la de “no poner todos los huevos en la misma canasta”, es decir que cuantas más inversiones sumemos a una cartera, menor será el riesgo. Sin embargo, la teoría financiera y la realidad de los mercados demuestran que este enfoque puramente cuantitativo es incompleto y, muchas veces, peligroso. Agregar activos de forma indiscriminada no garantiza una menor volatilidad. La reducción efectiva del riesgo no depende de cuántos casilleros llenemos en la pantalla de la ALyC o el bróker, sino de la correlación que existe entre ellos. Es decir, de cómo se comportan esas inversiones entre sí cuando la economía cambia de rumbo. Para entender cómo funciona la diversificación inteligente, primero hay que desarmar el riesgo total de una inversión en sus dos componentes fundamentales: Es el peligro propio de una empresa o un sector en particular. Pensémoslo como una mala decisión de un directorio, una huelga en una planta fabril o el fracaso de un producto. Este riesgo se puede licuar de manera muy eficiente si sumamos activos que no compartan las mismas debilidades. Este es el riesgo macroeconómico, el que afecta a todo el sistema financiero y que ningún inversor puede esquivar, sin importar cuántos activos meta en la cartera. Una suba drástica de tasas de interés por parte de los bancos centrales, una recesión global o una crisis geopolítica golpean al mercado en su conjunto. El verdadero objetivo de la diversificación es diluir ese riesgo específico hasta volverlo prácticamente imperceptible. Lo que nos queda es el riesgo de mercado puro, que es el que aceptamos correr a cambio de un retorno esperado. La matemática detrás de los portafolios, cuyos cimientos teóricos los puso Harry Markowitz en su célebre Teoría Moderna de Carteras, demuestra algo contraintuitivo: el riesgo de un portafolio no es el promedio simple del riesgo de sus activos. Lo que realmente define el peligro global es la relación que tienen entre sí. Para entender esto sin entrar en fórmulas complejas, hay que mirar dos conceptos: Si un inversor llena su cartera con activos que tienen una correlación cercana a $+1$, no está diversificando. Solo está duplicando sus apuestas bajo nombres o marcas diferentes, generando una concentración de riesgo invisible a primera vista. Veamos cómo funciona esto en la práctica diaria a través de tres carteras conceptuales, comparando la cantidad de posiciones con la calidad de sus conexiones. Comprar muchas acciones del mismo país, del mismo sector o expuestas a la misma moneda es uno de los errores más comunes. Un inversor local que compra acciones de cinco bancos distintos cree que está protegido por tener cinco empresas en cartera, pero en realidad está expuesto al 100% al riesgo regulatorio, macroeconómico y cambiario del sistema financiero local. Además, las correlaciones cambian, y mucho, bajo condiciones extremas. Ciertos factores macroeconómicos actúan como imanes que pegan los comportamientos de los activos: En esos momentos de estrés financiero, las correlaciones históricas tienden a converger hacia $+1$. Activos que en épocas normales se movían de forma independiente empiezan a caer juntos, neutralizando temporalmente los beneficios de la diversificación tradicional. La diversificación es una herramienta excelente, pero no es magia. Tiene límites claros que hay que asumir: Por otro lado, existe la trampa de la sobrediversificación. Sumar el activo número 40 o 50 a un portafolio aporta un beneficio casi nulo en la reducción del riesgo, pero agrega costos de transacción, comisiones de gestión ocultas y una complejidad operativa innecesaria que termina licuando el potencial de retornos de la cartera. Para salir de la trampa de la cantidad y armar un portafolio robusto, la hoja de ruta debería incluir estos criterios: Tené en cuenta que la salud de un portafolio no se mide por el largo de la lista de activos, sino por cómo se conectan entre sí. La verdadera diversificación consiste en combinar riesgos diferentes, no simplemente en acumular una mayor cantidad de inversiones.