Actualmente, los mercados siguen transitando un delicado equilibrio en el que confluyen tres grandes fuerzas: la incertidumbre asociada al conflicto bélico, la revolución de la inteligencia artificial y el desafío que enfrenta la política monetaria norteamericana para administrar una inflación que el mercado proyecta bajo control, pero que todavía continúa mostrando registros elevados.

A medida que se acerquen las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, el riesgo político probablemente se incorpore como una fuente adicional de volatilidad, reforzando un escenario que, por el momento, continúa caracterizándose más por la incertidumbre que por la aparición de una narrativa dominante capaz de definir una tendencia clara para los activos financieros.

En esta coyuntura, la dinámica de los mercados continúa dominada por una combinación de factores que, lejos de disiparse, siguen retroalimentándose entre sí.

La incertidumbre geopolítica permanece ocupando el centro de la escena y encuentra en el petróleo su principal canal de transmisión hacia el resto de los activos financieros. Cada nuevo episodio de tensión vuelve a presionar al alza al crudo, fortalece al dólar y obliga al mercado a reconsiderar el sendero futuro de la política monetaria norteamericana .

Esa secuencia termina reflejándose primero en la parte corta de la curva de rendimientos y posteriormente en los vencimientos más largos, donde aumenta la prima inflacionaria exigida por los inversores.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

Paradójicamente, mientras la inflación corriente se ubica en niveles todavía elevados, los break-evens siguen transmitiendo un mensaje mucho más optimista, descontando una convergencia hacia registros cercanos al objetivo de la Reserva Federal.

Esa diferencia entre la inflación observada y la implícita continúa siendo una de las principales características del escenario actual y explica buena parte de la cautela que todavía domina al mercado de renta fija.

Al mismo tiempo, la Reserva Federal permanece en una posición incómoda, oscilando entre una postura neutral y la necesidad de reaccionar frente a un petróleo que todavía no logra estabilizarse.

En paralelo, la revolución de la inteligencia artificial continúa constituyendo el otro gran eje sobre el cual gira Wall Street . La discusión ya no pasa por la existencia de esta transformación tecnológica sino por el volumen de inversión que deberán seguir realizando los hyperscalers (N.d.E: proveedores de servicios en la nube que gestionan infraestructuras complejas con miles de servidores y centros de datos globales) para expandir la infraestructura necesaria que permita sostenerla.

Los balances de las grandes compañías tecnológicas dejaron mensajes heterogéneos respecto del ritmo futuro del CapEx (MSFT vs META, por ejemplo), alimentando una incertidumbre que probablemente continúe durante varios trimestres.

Sin embargo, el mercado parece seguir concentrando excesivamente su atención en el flujo de caja que estas inversiones demandan hoy y mucho menos en la extraordinaria capacidad de generación de ingresos que podrían producir una vez consolidada esa infraestructura.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Esa visión de corto plazo convive con un mercado accionario que, pese a las correcciones observadas en algunos nombres tecnológicos, continúa encontrando respaldo tanto en el liderazgo estructural de la inteligencia artificial como en el carácter relativamente defensivo que conserva Estados Unidos dentro del actual contexto internacional.

Los mercados emergentes, en cambio, enfrentan un escenario considerablemente más complejo. La combinación de dólar fuerte y tasas norteamericanas elevadas continúa drenando flujos hacia Estados Unidos y mantiene bajo presión tanto a las monedas como a las valuaciones de estas economías, limitando su capacidad para sostener el desempeño relativo que habían mostrado a comienzos del año.

En el universo de commodities tampoco aparecen cambios sustanciales. El petróleo continúa siendo el principal protagonista, los metales preciosos siguen penalizados por un contexto de tasas elevadas que reduce el atractivo de los activos sin carry y los commodities agrícolas encuentran cierto sostén en las restricciones logísticas derivadas del conflicto, aunque todavía dependen de una recuperación más vigorosa de la economía china para consolidar una tendencia alcista más persistente.