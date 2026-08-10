Hay momentos en los negocios en los que todo parece salir al revés.
Una venta que parecía cerrada se cae. Un cliente importante elige a otro proveedor. Un proyecto en el que invertimos meses no funciona. Los números no acompañan y empezamos a preguntarnos si realmente somos tan buenos como creíamos.
En esos momentos solemos escuchar que debemos ser resilientes. Levantarnos y seguir adelante. Pero seguir no siempre alcanza.
Necesitamos entender qué nos pasó por dentro. Reconocer si estamos decidiendo desde el miedo, la bronca, la frustración o un ego herido que necesita demostrar que tenía razón. Porque cuando no identificamos lo que sentimos, terminamos dejando que esa emoción conduzca el negocio por nosotros.
Aguantar no siempre es una fortaleza
Durante mucho tiempo asociamos la resiliencia con soportarlo todo.
Admiramos a la persona que sigue trabajando aunque esté agotada y que responde “está todo bien” incluso cuando claramente no lo está.
Sin embargo, aguantar por tiempo indefinido también puede ser una forma de negar la realidad.
Hay negocios que siguen ofreciendo productos que ya nadie compra, empresas que sostienen personas en puestos que no funcionan y emprendedores que se aferran a una estrategia solo porque ya invirtieron demasiado tiempo y dinero como para abandonarla.
Desde afuera puede parecer perseverancia. Por dentro, muchas veces, es miedo al cambio.
Ser resiliente no significa insistir siempre. También implica reconocer cuándo seguir y cuándo tomar otro camino.
Las emociones influyen en nuestras decisiones
Solemos pensar que en los negocios tomamos decisiones de manera racional. Analizamos datos, observamos el mercado, evaluamos el contexto, calculamos riesgos y elegimos la mejor alternativa. Al menos, eso creemos.
En la práctica, muchas decisiones están atravesadas por emociones que ni siquiera alcanzamos a reconocer. Por miedo a perder una oportunidad, podemos aceptar condiciones que no nos convienen. El orgullo puede impedirnos pedir ayuda y la ansiedad llevarnos a responder antes de entender realmente el problema.
También podemos descartar una buena idea porque viene de alguien con quien estamos enojados o mantener un proyecto solamente para evitar que otros piensen que fracasamos.
La inteligencia emocional comienza cuando somos capaces de reconocer lo que sentimos sin permitir que eso decida automáticamente por nosotros.
No se trata de ignorar lo que sentimos. Las emociones pueden darnos información valiosa: el miedo puede alertarnos sobre un riesgo, la incomodidad señalar que algo no cierra y la frustración mostrar que la realidad no coincide con lo que esperábamos.
El desafío está en escuchar ese mensaje sin reaccionar de inmediato.
Aprender sin quedar atrapados en el golpe
Cada fracaso deja una enseñanza. El problema aparece cuando una experiencia pasada empieza a condicionar todas nuestras decisiones futuras.
Una mala sociedad puede volvernos desconfiados. Una pérdida de dinero puede hacer que evitemos cualquier riesgo. Una experiencia difícil con alguien del equipo puede llevarnos a controlar a todos como si fueran a cometer el mismo error.
Es una reacción comprensible. Intentamos protegernos para no volver a pasar por lo mismo. Pero cuando esa protección se vuelve excesiva, también puede impedirnos avanzar.
Ser resilientes implica recuperar la capacidad de confiar, intentar y asumir riesgos, aunque ahora lo hagamos con más experiencia y mejores herramientas. Aprender de lo ocurrido sin permitir que ese golpe defina la manera en la que enfrentamos cada nueva oportunidad.
Una mala decisión no significa que no sepamos decidir. Un proyecto que no funcionó no anticipa el resultado del próximo. Y haber confiado en la persona equivocada no debería obligar a las demás a pagar por algo que no hicieron.
Lo importante es salir fortalecidos de cada experiencia y lograr que lo vivido nos ayude a tomar mejores decisiones la próxima vez.