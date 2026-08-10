Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 10 de agosto de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.155,49 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -2.67% y en el último año acumula un descenso de -17.02%, mostrando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 24.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 13.74%.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

El Dólar mostró balance negativo en los últimos 10 días: seis caídas y cuatro alzas, con una racha de cuatro descensos seguidos antes de un leve repunte final.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: