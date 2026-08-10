Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 10 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.648,57 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.39%, pero en el último año cayó -18.86%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 27.44%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 19.82%.

En las últimas 2 sesiones la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró seis avances y cuatro retrocesos, cerrando con dos subidas consecutivas; el balance neto resulta ligeramente alcista pese a la volatilidad intermedia.

La cotización del Euro muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 10 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 364857.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 729714.02 pesos y 500 euros cuestan 1824285.05 pesos, considerando un valor por unidad de 3648.5701 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas (DIAN/Superfinanciera). Compara tasa y comisiones, paga por medios trazables y exige comprobante.

Vende euros en los mismos canales formales y evita cambistas informales. Lleva identificación; para montos altos, te pedirán soportes de origen de fondos y confirma la tasa final antes de entregar el efectivo.