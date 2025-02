¿Es la Agenda 2030 una amenaza a la soberanía o un llamado a la acción global?

Tema musical para acompañar la lectura: We are de World

Quiero empezar con una frase que nos ayuda a posicionarnos en el presente. Christiana Figueres, que fue una de las arquitectas del Acuerdo de París, dijo: "La Agenda 2030 no es para el futuro, es para el presente. Cada decisión que tomamos hoy construye o destruye el mañana".

Describamos qué es la Agenda 2030 y su arquitectura para que estemos todos en la misma página. La Agenda 2030 no es más que un Plan Global. Veamos algunos números:

9 son los años desde su adopción

países son los que adoptan 17 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (o en la jerga ODS)

Estos objetivos son diversos y ambiciosos que todos anhelamos, como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, reducción de desigualdades, acción por el clima, paz, justicia, para mencionar la mayoría.

Hasta aquí, creo que cerca del 100% de los que están leyendo esta nota están de acuerdo con estos objetivos.

No obstante, el documento de la Agenda 2030, tiene una sección que se llama Medios de Implementación, que aborda el "cómo" cumplir estos objetivos. Veamos unos ejemplos que se incluyen en la Agenda:

Los países desarrollados deben asignar un 0,7% de su PBI como ayuda a los países en desarrollo. En el caso de EEUU, es coherente dado que genera el 15% del CO2 (es uno de los principales gases de efecto invernadero y causante del calentamiento global). Pero ¿China? No es desarrollado, pero genera el 32% del CO2 mundial. O sea que no aporta el 0,7% de su PBI, pero debería según su impacto... Es el mismo caso de India que genera el 8% o Rusia con un 5%.

Lo curioso es que hay mucha alineación entre acciones que el Gobierno está tomando en Argentina en estos tiempos y estos objetivos que son parte hoy de la Agenda 2030. Veamos:

Promover un sistema comercial multilateral universal, basado en normas que eliminen las barreras al comercio .

. Facilitar el acceso de productos de países en desarrollo a los mercados internacionales .

. Implementar acuerdos preferenciales para países en desarrollo, como la eliminación de aranceles y cuotas.

Pongamos el foco en las EMPRESAS y su exposición a la Agenda 2030. La mayoría de las grandes empresas, sean internacionales o no tienen su Reporte de Sustentabilidad anual, y dentro de éste, exponen su alineación a los objetivos de sostenibilidad de la Agenda o ODS, o quizá a algunos, dado el rubro de cada una y su relación con ellos.

Esta alineación tiene sus beneficios:

Alineación a estándares en diversidad, acción climática, manejo de aguas, producción responsable y desarrollo económico

Financiación internacional de fondos verdes y sociales de Bancos Mundiales que podrían derivarse directamente a Bancos Privados, y de éstos, hacia las empresas. Obviamente, si el gobierno argentino no opta finalmente por salirse oficialmente de la Agenda 2030, estos fondos internacionales serán mayores, e inclusive podrían ser usados por la actual administración para obras públicas que eviten inundaciones como la que acaba de arrasar a Valencia o para programas sociales. Este punto es relevante para las alianzas público-privadas que financian grandes obras en Latinoamérica.

¿Tienen las empresas otro camino que operar de forma sostenible? ¿Pueden operar sin minimizar el impacto sobre el planeta? ¿Pueden no regenerar lo impactado/dañado para quedar en "zero"? Ustedes y yo sabemos la respuesta... no.

Finalmente, como un llamado a la acción global, que incluyo en el título de este artículo, ¿podemos quedarnos afuera nosotros como CIUDADANOS? Acá sí podríamos decir SÍ por comodidad, pero ¿nos conviene?

¿Nos conviene consumir irresponsablemente en artículos que no necesitamos? (la producción de estos productos innecesarios generó Huella de Carbono, que calienta el planeta año a año).

¿Nos conviene circular distancias cortas con vehículos a combustión y contaminar el aire?

¿Nos conviene generar residuos que no separamos y recuperamos para que sea usada nuevamente en la producción y que son quemados como basura que genera CO2? O contamina los mismos peces que luego consumimos...

Sabiendo que vivimos en un país subdesarrollado con un 50% de pobreza y una inflación que quiere ser domada, ¿podemos agregar en las iniciativas que le pedimos a los candidatos presidenciales que presenten también un capítulo para cuidar el planeta, o capítulo verde?

Lo sé..., primero lo básico, urgente, pero estamos hablando del cuidado del planeta, algo importante como para incluir como Política de Estado independientemente de los partidismos.

¿Puede operar una Empresa sin que una de sus 3 Estrategias de Negocio más importantes no incluya la de la Sustentabilidad?

¿Y usted o yo, podemos cuidar menos al planeta menos de lo que cuidamos a nuestra familia?

Como dijo el ex Vicepresidente de EEUU Al Gore: "No heredamos la Tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos."

La Agenda 2030 nos involucra a todos, es el trabajo colectivo más grande de la historia y nos pondrá a prueba como comunidad. ¿Estaremos a la altura? Ojalá que sí, no nos queda otra... Planeta hay uno