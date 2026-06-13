El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 04.53 horas este viernes, 12 de junio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 8 km al oeste de Matías Romero, con una profundidad de 100.3 kilómetros, latitud de 16.861° y una longitud de -95.12°.

Hubo un terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades locales informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y agárrate” y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Se pide no usar elevadores y resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, se exhorta a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas y reunirse en puntos de encuentro. Se recomienda seguir canales oficiales, llevar un kit básico y ayudar a personas vulnerables, evitando rumores.