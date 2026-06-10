El proyecto apuesta por la energía solar como fuente de recarga y busca ofrecer una opción accesible frente a los altos costos de otros autos eléctricos disponibles en el mercado.

La industria automotriz mexicana continúa explorando nuevas alternativas de transporte limpio. En esta ocasión, una empresa originaria de Tlaxcala presentó un automóvil eléctrico que utiliza energía solar para complementar su sistema de carga y que busca posicionarse como una opción asequible para miles de conductores.

El lanzamiento despertó interés debido a que combina tecnología sustentable con un costo considerablemente menor al de otros vehículos eléctricos comercializados actualmente en México. Además, el proyecto apuesta por el desarrollo tecnológico nacional y la producción local.

El proyecto apuesta por la energía solar como fuente de recarga y busca ofrecer una opción accesible frente a los altos costos de otros autos eléctricos disponibles en el mercado.

Adiós gasolina | Cómo es el auto eléctrico mexicano que funciona con energía solar

El vehículo fue desarrollado por la empresa mexicana Auto Libre y se distingue por incorporar paneles solares que permiten aprovechar la energía del sol para alimentar parte de su sistema eléctrico.

La propuesta está enfocada principalmente en trayectos urbanos y desplazamientos de corta distancia, donde la eficiencia energética y los bajos costos de operación suelen ser factores determinantes para los usuarios.

Sus creadores destacan que el modelo busca ofrecer una alternativa práctica para quienes desean reducir el consumo de combustibles tradicionales sin realizar una inversión demasiado elevada. Además de su sistema de carga eléctrica convencional, la incorporación de energía solar permite complementar el funcionamiento del vehículo y reforzar su enfoque sustentable.

Cuánto cuesta el nuevo auto eléctrico mexicano y por qué se destaca

Uno de los principales atractivos del proyecto es su precio. De acuerdo con la empresa, el vehículo tendrá un costo aproximado de 99,900 pesos, una cifra que lo ubica muy por debajo de la mayoría de los autos eléctricos disponibles actualmente en el mercado mexicano. Actualmente, gran parte de los modelos eléctricos disponibles en México superan ampliamente ese rango de precio, por lo que la propuesta busca acercar esta tecnología a un mayor número de consumidores.

El objetivo es reducir una de las principales barreras de entrada para la movilidad eléctrica: el costo inicial de adquisición. Por ello, el lanzamiento ha generado expectativas entre quienes buscan opciones más económicas y sustentables. La iniciativa también busca impulsar el desarrollo de soluciones de transporte fabricadas en México, aprovechando talento e innovación nacionales.

Qué ventajas ofrece un auto eléctrico frente a los vehículos de gasolina

El crecimiento de los vehículos eléctricos responde a una tendencia global orientada a reducir el uso de combustibles fósiles y disminuir las emisiones contaminantes generadas por el transporte.

Entre sus principales beneficios se encuentran los menores costos de operación y mantenimiento, ya que cuentan con menos componentes mecánicos sujetos a desgaste en comparación con los automóviles de combustión interna. Asimismo, los autos eléctricos contribuyen a disminuir el consumo de gasolina y pueden aprovechar fuentes de energía renovable para su recarga, como ocurre con este nuevo proyecto desarrollado en Tlaxcala.

Con iniciativas de este tipo, México busca abrirse paso en el mercado de la movilidad sustentable y ampliar las opciones disponibles para los conductores interesados en tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente.