En pleno debate universal sobre los alcances de la inteligencia artificial (IA), la dinámica de los hechos humanos no se detiene. Una de las manifestaciones más populares del planeta son los deportes. Entre ellos, el fútbol ocupa un sitial preponderante.

Desde sus orígenes violentos y anárquicos en el siglo XIX, logró transformarse en uno de los activos más codiciados de la industria del entretenimiento. En este siglo XXI, la gestión de un club de fútbol requiere del uso de herramientas y recursos profesionales variados (management deportivo), al igual que ocurre en empresas y corporaciones.

De ahí que, el proceso de toma de decisiones se torne vital dentro de la planificación deportiva. El éxito es una meta sinfín que se recicla partido tras partido, torneo tras torneo, que todos desean lograr (cueste lo que cueste) hasta coronarse campeón. Esta breve introducción sirve para poner en contexto el dilema riverplatense que colma de angustia a socios y simpatizantes.

Al borde del abismo

Después del empate 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín (y fuera de los plays off del torneo Clausura), el mundo de los millonarios estuvo atravesado por la posible vuelta de Ramón Angel Díaz (67) como entrenador (9 títulos en sus 3 etapas como DT).

Algunos medios anticiparon que el regreso del 2do. más ganador detrás de Marcelo Gallardo (14 títulos), se consumaría en la previa al superclásico con Boca Juniors a disputarse el 1°de noviembre.

Ante el panorama incierto del equipo y los gritos de reprobación de los hinchas mientras coreaban su nombre en el Monumental, el propio Ramón avivó más el fuego. “Nadie se comunicó con nosotros. Estoy esperando una oportunidad en River cuando se dé. Deseché una gran oportunidad de Corinthians (Brasil) esperando por River. Siempre quiero que a River le vaya bien”, apuntó en diálogo con Somos Love/ST en YouTube.

La postura de Ponzio tras la goleada

Este domingo por la noche, tras el triunfo de River 3 a 0 sobre Belgrano de Córdoba, Leonardo Ponzio (DT interino) al ser consultado sobre la tan comentada chance del regreso de Ramón Díaz dijo: “Sé en el lugar en el que estoy y no le voy a hacer mal a River nunca. Eso me deja tranquilo”.

River derrotó a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes por el torneo de AFA. NA

Y enseguida, destacó el valor de la victoria: “Los jugadores hicieron todo lo que veníamos haciendo. Perfecto no hay nada, pero hicimos lo que vinimos a buscar. Al mundo River le gusta verse así. Estos jugadores van a disfrutar en este club. Hoy mantuvimos el arco en cero y es importante porque nos da seguridad”.

Ferguson y las decisiones del líder

El escocés Sir Alex Ferguson (84), con 49 títulos oficiales ganados, legendario DT del Manchester United (1986-2013), es considerado el entrenador más exitoso de Gran Bretaña. Su estilo de conducción y liderazgo ha inspirado diversas teorías aplicables al proceso de toma de decisiones en momentos críticos.

En su libro “Leading” (2021) que comparte con el periodista y empresario Michael Moritz, da cuenta del concepto capital como motor de motivación, resumido en una frase: “Las dos palabras más poderosas son ‘Bien hecho’.” No hay nada mejor que escuchar esas palabras... No necesitas usar superlativos”.

Algunos de sus principios sobre liderazgo de dirección y gestores de equipos:

El elogio debe ser ganado para tener valor: con decir “bien hecho” alcanza para mejorar la autoestima y grado de compromiso.

Desterrar el liderazgo basado en el miedo: se puede conducir con disciplina estricta sin recurrir al terror. El miedo genera parálisis y ocultamiento de los errores cometidos.

Cero superlativos innecesarios: La comunicación efectiva no requiere de artificios retóricos ni de expresiones exageradas o grandilocuentes y poco realistas.

Ferguson debió afrontar una crisis futbolística similar a la que hoy transita el equipo de la banda roja. Después de la temporada 1994-1995 sin lograr títulos, decidió descartar a tres futbolistas importantes: Mark Hughes, Paul Ince y Andréi Kanchelskis, abriendo paso a un grupo de jugadores surgidos de divisiones inferiores que había ganado la FA Youth Cup de 1992.

Así, aparecieron en escena Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville y Nicky Butt, valores juveniles reconocidos como “Class of ‘92”.

“Nadie se comunicó con nosotros. Estoy esperando una oportunidad en River cuando se dé. Deseché una gran oportunidad de Corinthians (Brasil) esperando por River. Siempre quiero que a River le vaya bien” Ramón Díaz

Tras la derrota 3-1 ante Aston Villa al inicio la temporada 1995-1996, el exfutbolista y por entonces analista de la BBC, Alan Hansen, pronunció una frase registrada como célebre en la historia de la Premier League: “Nunca ganarás nada con los niños” (“You’ll never win anything with kids”, en inglés).

Sin embargo, Los Diablos Rojos se sobrepusieron al traspié inicial y se mantuvieron invictos durante los siguientes 10 partidos, obteniendo la doble corona: Premier League y FA Cup. Algunos de esos jóvenes -convertidos en figuras- lograron aquel histórico triplete de mayo de 1999 (Premier League, FA Cup y Champions), que le valió a Ferguson recibir el título de caballero por su destacada contribución al fútbol británico.

Por entonces quedó demostrado que, ante la necesidad de ganar inmediatamente, Ferguson no titubeó en recurrir a la cantera desprendiéndose de los futbolistas consagrados. Y del lado opuesto, durante su gestión propició contrataciones millonarias (Roy Keane, Andy Cole, Juan Sebastián Verón, Rio Ferdinand, entre otros).

En resumen, Ferguson ideó una receta valiéndose de criterios diversos para el armado de su proyecto futbolístico, con revisiones a lo largo de 27 años, resultando extraordinariamente exitoso.

¿Cómo se resuelve el dilema?

Por estas horas, River disfruta del triunfo ante Belgrano de Córdoba, su verdugo en la final del último torneo Apertura, disputada en mayo, y también en el recordado descenso a la segunda categoría (Primera B Nacional), en junio de 2011.

Sin embargo, a doce años de su última etapa en el club, la exitosa trayectoria de Ramón Díaz vuelve a sobrevolar el espacio riverplatense.

Leonardo Ponzio levantado la Copa Libertadores en 2019.

Conviene recordar su récord como entrenador de River en tres ciclos: 1995-1999, 2001-2002 y 2012-2014, en los que obtuvo nueve títulos: Copa Libertadores 1996, Apertura 1996, Clausura 1997, Supercopa Sudamericana 1997, Apertura 1997, Apertura 1999, Clausura 2002, Torneo Final 2014 y Supercopa Campeonato 2013-2014.

Semanas atrás, tras la precipitada salida del DT Eduardo “Chacho” Coudet, Díaz -consciente de su respaldo en las encuestas- confesó en una entrevista con La Página Millonaria: “Quiero agarrar un club, ser campeón y me retiro. ¿Si tengo ganas de volver a River? Cuando quieran” (dixit Ramón Díaz).

Restan tres fechas del torneo Clausura. River, hoy 5to. en su zona y 7mo. en la tabla anual, deberá enfrentar a Racing Club como local, a Boca Juniors en La Bombonera y a Aldosivi en Mar del Plata.

Si pudiéramos consultar al gran Sir Alex Ferguson, seguramente nos recordaría uno de sus principios básicos: “El éxito da control, eso es lo que se busca como manager. Si pierdo el control de estos multimillonarios en el vestuario, estoy en problemas. Por lo tanto, si algún jugador falta a la disciplina, es hombre muerto. Nunca, en ninguna circunstancia, ceder el control”.