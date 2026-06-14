El IPO de SpaceX batió todos los récords y convirtió a Elon Musk en el primer trillonario de la historia. Pero detrás del eufórico debut bursátil se esconde una valuación que descansa sobre tres apuestas tecnológicas sin “revenue” probado, y un mecanismo de inclusión en índices que transfiere ese riesgo —silenciosamente— a los portafolios de millones de ahorristas que nunca eligieron comprarlo.

Un debut sin precedentes en Wall Street

El 12 de junio de 2026, a las 11:46 de la mañana en el Nasdaq de Nueva York, las acciones de Space Exploration Technologies Corp. comenzaron a cotizar bajo el símbolo SPCX a $150 por acción —un 11% por encima del precio de emisión de $135. Al cierre, la acción marcaba $160,95, un alza del 19,2% en su primera jornada.

Ethan Swope/Bloomberg

La compañía había recaudado $75.000 millones en el mayor IPO de la historia, superando con holgura el récord anterior de Saudi Aramco ($29.000 millones en 2019). En su pico intradía, la capitalización de SpaceX tocó los $2,25 billones, posicionándola entre las cinco empresas más valiosas del mundo en apenas horas de cotización pública. La empresa, fundada en 2002 en un garaje de El Segundo, California, acumula pérdidas totales de $41.300 millones desde su fundación; en 2025 registró una pérdida neta de $4.940 millones sobre ingresos de $18.670 millones. El mercado, sin embargo, no mira el pasado, apuesta al futuro.

Una valuación construida sobre el futuro

Con una capitalización de $2 billones, SpaceX cotiza a aproximadamente 70 veces sus ingresos proyectados para 2026 y a 156 veces su EBITDA de 2025 —múltiplos que el sector aeroespacial y de defensa promedia en 13,8 veces. El único segmento genuinamente rentable de la compañía es Starlink, su red de internet satelital con más de 10 millones de suscriptores y $11.400 millones en ingresos durante 2025. El resto de la valuación —la diferencia entre los $780.000 millones que Morningstar considera su valor razonable y los $2 billones del mercado— descansa en tres apuestas que hoy no generan revenue comercial: Starship como plataforma de lanzamiento masivo de bajo costo, datacenters orbitales que aprovecharían la energía solar constante en el espacio para procesar IA, y el modelo Grok de xAI, absorbido en la fusión de febrero de 2026.

El único segmento genuinamente rentable de la compañía es Starlink Shutterstock

El propio S-1 de la compañía lo reconoce sin eufemismos: el fracaso en escalar Starship “retrasaría o impediría nuestra capacidad de lograr otros objetivos comerciales”, incluyendo los datacenters y la expansión de Starlink de próxima generación. Para que el precio de emisión de $135 estuviera justificado, los analistas de Morningstar calculan que los inversores debían asumir una probabilidad del 77% de que el escenario más optimista —Starship operativo, datacenters dominantes en IA para 2035— se materializara. El mercado, al pagar $160, apostó incluso más alto.

El primer trillonario, y lo que anticipa

Con el cierre del primer día de cotización, el patrimonio de Elon Musk trepó a $1,1 billones, convirtiéndolo en el primer trillonario de la historia humana. La magnitud de esa cifra exige contexto: el segundo hombre más rico del planeta, Larry Page (Google), cuenta con $291.000 millones. La brecha entre Musk y el segundo puesto es mayor que la fortuna total de los siguientes diez en el ranking combinados.

Es una concentración de riqueza sin precedentes en el capitalismo moderno. Y es, también, el resultado de un modelo que merece reconocimiento pleno: Musk no llegó a esa cifra por herencia, sino por haber construido, en paralelo y contra el escepticismo del establishment, la empresa aeroespacial privada más importante de la historia, la red de vehículos eléctricos más valiosa del mundo y ahora la fusión más ambiciosa entre inteligencia artificial e infraestructura espacial jamás intentada.

Es un disruptor genuino, el “Leonardo Da Vinci del siglo XXI”. Pero el hito tiene una segunda lectura que va más allá de Musk: es la señal más clara de que estamos entrando en una era en la que la creación de valor se desacoplará de forma permanente de los activos físicos y de los fundamentos tradicionales. OpenAI y Anthropic ya presentaron sus S-1 confidenciales (autorización para lanzar el IPO). Si ambos debutan antes de fin de año, 2026 se cerrará como el año en que el mercado le puso precio a la inteligencia artificial general.

El primer trillonario no es el fin de algo: es el comienzo de una nueva escala de valoración que el mundo no ha visto antes, y que producirá más de su especie.

La trampa silenciosa de los índices

Hay una dimensión del IPO de SpaceX que la cobertura financiera mayoritaria ha ignorado: el mecanismo por el cual su riesgo de valuación se transfiere automáticamente a los portafolios de millones de ahorristas que nunca analizaron la compañía. El 30 de marzo de 2026 —dos días antes de que SpaceX presentara confidencialmente su solicitud ante la SEC— Nasdaq aprobó nuevas reglas de “entrada rápida” que entraron en vigor el 1 de mayo. Bajo las reglas anteriores, una empresa debía cotizar al menos seis meses antes de ser elegible para el Nasdaq-100. Las nuevas reglas redujeron ese período a 15 días hábiles para empresas entre las 40 más grandes por capitalización, eliminando además el requisito de free float mínimo.

La coincidencia temporal es, cuando menos, llamativa: el Exchange reescribió sus propias reglas de admisión para acomodar al listado más valioso de su historia. El índice Russell fue más lejos aún y redujo el período a cinco días. El S&P 500 fue el único que resistió, manteniendo sus requisitos de rentabilidad, pero estudia reducir el plazo mínimo de 12 a 6 meses.

Las consecuencias son concretas: BNP Paribas estima $8.000 millones en compras pasivas forzadas en el primer mes de inclusión en el Nasdaq-100. Intropic calcula que los fondos pasivos controlarán el 30% del free float de SpaceX en los primeros 15 días hábiles —frente al 4% que habrían acumulado bajo las reglas anteriores. El mecanismo es un ciclo que se retroalimentaa: la compra forzada eleva el precio, el precio más alto aumenta la ponderación en el índice, y la mayor ponderación obliga a realizar más compras. (La profecía autocumplida) El descubrimiento de precios queda subordinado a la mecánica de flujos, no de fundamentals.

El precio (y el riesgo) de creer en el futuro.

SpaceX debuta en un mercado que ya exhibe una concentración en sus índices de referencia en niveles nunca vistos: las diez principales posiciones del S&P 500 representan más del 40% del índice, y la tecnología como sector alcanza el 34%. Si SpaceX, OpenAI y Anthropic son incorporados al S&P 500 antes de fin de año, se estima que esa concentración podría acercarse al 50%.

Elon Musk ha demostrado, con una consistencia que pocos empresarios pueden exhibir en la historia del capitalismo moderno, que sus apuestas imposibles tienen la costumbre de volverse reales: los cohetes reutilizables que la industria descartaba, los autos eléctricos que Detroit ignoró, la internet satelital global que parecía ciencia ficción. Ese historial merece respeto genuino, y es precisamente el combustible de la narrativa que el mercado está capitalizando hoy.

El problema no es Musk. El problema es la estructura que su valuación construye sobre los índices. Cuando las empresas que dominan los portafolios de millones de ahorristas pasivos cotizan a múltiplos que sólo se justifican si Starship escala comercialmente, si los datacenters orbitales resultan económicamente viables frente a la infraestructura terrestre, y si Grok logra posicionarse entre los modelos de IA dominantes —tres condicionales sin respuesta probada— la concentración deja de ser un riesgo de diversificación para convertirse en un amplificador de riesgo sistémico.

Una mala noticia sobre SpaceX no sería un evento acotado a los accionistas que eligieron apostar: sería un shock que atravesaría el Nasdaq, el S&P500, los fondos de jubilación y los planes de ahorro de quienes nunca analizaron Space X ni tomaron ninguna decisión sobre la viabilidad de un datacenter en órbita baja.

El mercado tiene todo el derecho de creer en Elon Musk. Pero creer no es lo mismo que saber. La pregunta que los índices no permiten esquivar es qué ocurre si alguna de estas apuestas llega tarde, o no llega. ¿Qué pasa si la consolidación de la IA deja un solo motor en pie de los cuatro que compiten hoy, y no es el de SpaceX? ¿Qué pasa si China lanza mañana un chip que hace obsoleto el monopolio de Nvidia a un tercio del precio?

La tecnología tiene una larga tradición de castigar a quienes confundieron liderazgo momentáneo con ventaja permanente. Y el mercado, al concentrar el 40% de sus índices en empresas cuya valuación descansa sobre esas respuestas aún sin contestar, está trasladando silenciosamente esa apuesta a los portafolios de quienes nunca la hicieron. Este es el dilema central del inversor profesional en 2026: concentrarse en los campeones del ciclo de IA y asumir que la narrativa se cumple, o diversificar y resignar retorno frente a un índice que ya tomó partido. No es una pregunta fácil. Pero conviene hacérsela antes de que el mercado la responda por todos.