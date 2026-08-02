Ni cemento ni hormigón: la tendencia retro de los años 70 que regresa a los patios en 2026 por su elegancia y funcionalidad.

Renovar el patio sin cubrirlo por completo de cemento es la premisa detrás de una tendencia que recupera materiales y texturas de los años 70 y que este 2026 volvió a ganar terreno entre quienes buscan espacios exteriores más cálidos y funcionales.

Por qué el cemento dejó de ser la primera opción

Cubrir todo el patio con una losa de hormigón trae varios problemas que los especialistas en paisajismo vienen señalando:

Mayor acumulación de calor durante el día, que después se libera de noche

Formación de charcos cuando llueve, por la falta de absorción natural del agua

Menor drenaje , que puede afectar los cimientos con el paso de los años

Un aspecto más frío y menos integrado con el resto del jardín

El estilo de los 70 que gana terreno

La tendencia retoma soluciones típicas de esa década: baldosones de piedra reconstituida, ladrillo visto y superficies combinadas con césped o gravilla entre las juntas, en lugar de una superficie única y continua.

Ni cemento ni hormigón: la tendencia retro de los años 70 que regresa a los patios en 2026 por su elegancia y funcionalidad. Gemini.

Entre las combinaciones más elegidas están:

Piedra natural o reconstituida intercalada con pasto, que reduce la superficie sellada

Ladrillo visto , que aporta calidez y textura sin perder durabilidad

Deck de madera o símil madera , ideal para sectores de estar

Gravilla suelta en los caminos, que favorece el drenaje y reduce costos

Ventajas frente al cemento tradicional

Además de la estética, este tipo de superficies permite que el agua de lluvia se filtre naturalmente hacia el suelo, lo que reduce la temperatura ambiente en los meses de más calor y disminuye el impacto sobre el sistema de drenaje de la vivienda.

La instalación, además, suele ser más simple que una losa de hormigón: no siempre requiere maquinaria pesada ni tiempos largos de secado, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan renovar el patio sin una obra mayor.