El Gobierno va por otro golpe de efecto: investigará a los propietarios del complejo Costa Esmeralda

El Gobierno tiene como meta el superávit . En otras palabras quiere gastar menos en mantener al Estado de lo que recauda y de lo que tiene que pagar por deudas financieras. Como contrapartida el 40% de la economía está en negro o no tributa. Hay más, el 80% de la recaudación están en manos de muy pocos jugadores.

Al esquema complejo descripto se suma otro no menos importante: los quebrantos presentados por empresas, varias de ellas vinculadas al agro , un sector que pide a gritos un tipo de cambio más competitivo.

Pero el Gobierno decidió no devaluar y como contrapartida, investigar a las empresas que presenten quebrantos. En definitiva, quiere saber de forma concreta si la compañía que se presenta en quiebra no puede pagar o no quiere pagar. Pero el ojo puesto en la recaudación no termina acá. También en su estrategia de sumar dinero a las cuestas del Estado, quiere dar un golpe de efecto apuntado a un lugar privilegiado: Costa Esmeralda .

Construido a la vera del mar y a 18 km de Pinamar (pero dentro del partido de La Costa), Costa Esmeralda es un complejo de 1000 hectáreas de barrios privados, donde el valor de las casas (según el portal Zonaprop) va desde los u$s 170 mil hasta los u$s 3,5 millones. Pero en el complejo también hay varias viviendas que se alquilan. En este caso, y para este año, se ofrecieron casas para alquilar durante enero cuyos precios iban de u$s 4000 a u$s 15.000 la quincena.

Costa Esmeralda

Lo cierto es que la Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda ya está bajo fiscalización . La Asociación es la que administra el complejo, no lo comercializa.

¿Cuál es la sospecha del Gobierno? Que según el padrón de expensas que recibe la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) , lo que pagan de Ganancias los titulares de las casas de Costa Esmeralda no coincide con el valor de las propiedades. Al mismo tiempo, en el Gobierno creen que las casas en Costa Esmeralda están construidas en terrenos que tienen una cesión de derecho dentro de un marco de fideicomiso y que ese esquema permite evitar al fisco.

La investigación está en marcha y la idea del Gobierno es seguir cruzando datos para tratar de 'cazar' evasores , o amedrentarlos, en todo caso.

La nueva batalla del Gobierno contra la supuesta evasión se da también en el marco de una suba en la recaudación fiscal. De hecho, en enero tuvo una mejora real del orden del 6% respecto de igual mes del año pasado, al registrar una suma superior a $ 15 billones. En términos nominales, los ingresos crecieron 95,2%, según informó ARCA a principios de este mes.