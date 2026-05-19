Confirmado por la DGT | El Gobierno revisará todas las guanteras y le quitará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido. (Fuente: Freepik).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado sus controles en carretera con una campaña que busca reforzar la seguridad vial en todo el territorio español. Estas nuevas acciones incluyen la revisión del interior de los vehículos y en particular de la guantera, donde muchos conductores guardan objetos que, sin saberlo, podrían conllevar sanciones económicas elevadas o incluso la pérdida de la licencia de conducir.

Las autoridades recuerdan que no basta con tener los papeles en regla: ahora también se vigila el tipo de objetos que se transportan. Desde herramientas potencialmente peligrosas hasta dispositivos de vigilancia no autorizados, cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad puede derivar en consecuencias legales graves.

Objetos prohibidos por la DGT en el coche

Los agentes de tráfico tienen la facultad de examinar vehículos ante la detección de comportamientos que despierten sospechas. En tales circunstancias, están habilitados para inspeccionar la guantera, el maletero y otras áreas del habitáculo en búsqueda de armas, sustancias ilegales u objetos peligrosos que carezcan de la debida autorización. Entre los objetos que podrían acarrear sanciones significativas, se destacan los siguientes:

Armas blancas o de fuego sin licencia

Sustancias inflamables o explosivas

Objetos contundentes , como bates de béisbol sin justificación

Gafas térmicas y dispositivos para interceptar comunicaciones

Cámaras ocultas o herramientas de vigilancia ilegal

Instrumentos utilizados para la caza furtiva

El transporte de cualquiera de estos elementos sin una debida acreditación de su legalidad podría resultar en una multa superior a los 30.000 euros, e incluso la retirada del carnet de conducir, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento General de Circulación.

El Gobierno revisará todas las guanteras y le quitará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido. Freepik

Sanciones que impone la normativa en estos casos

Las sanciones básicas por infracciones graves o muy graves fluctúan entre 601 y 3005 euros. No obstante, si el objeto involucrado se considera una amenaza significativa, puede ser evaluado como una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar hasta 30.000 euros o resultar en cargos penales. Los controles también abarcan otras verificaciones obligatorias :

Documentación del vehículo : el permiso de circulación, el carnet de conducir y la tarjeta ITV deben estar actualizados y disponibles.

Baliza V-16 : a partir de enero de 2026, será mandatorio contar con esta luz de emergencia homologada en la guantera o en un sitio de fácil acceso.

Test de alcohol y drogas: el conductor puede ser solicitado a realizar pruebas si hay indicios de conducción bajo influencia.

El Gobierno revisará todas las guanteras y le quitará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Evita sanciones y cumple con la normativa vigente: guía esencial

Para evitar eventualidades durante un control de tráfico, la DGT sugiere llevar a cabo una revisión frecuente de lo que se transporta en el vehículo, especialmente en la guantera y el maletero. Aunque ciertos objetos puedan parecer inofensivos, su tenencia sin autorización puede interpretarse como una amenaza a la seguridad pública.

Las autoridades enfatizan que la prevención y la información constituyen las herramientas más efectivas para asegurar una conducción segura y sin sobresaltos. Los conductores deben reconocer que el interior del vehículo también forma parte del control de seguridad y que ciertos objetos, por inofensivos que sean, pueden dar lugar a una sanción.