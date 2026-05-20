El presidente Yamandú Orsi reiteró este martes que no habrá aumento de impuestos durante lo que resta del actual mandato. “Yo ya dije lo que tenía para decir: acá no va a haber aumento”, afirmó en respuesta a consultas sobre la política fiscal del gobierno.

Las declaraciones se dieron en el marco de la polémica generada por las palabras del director de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Álvaro Romano, quien en un foro de especialistas tributarios organizado por la Cepal en Chile señaló que el MEF comenzará a estudiar cambios al IVA, al IRPF y al IRAE con un enfoque redistributivo. Orsi relativizó esa afirmación: “Se analiza siempre”, señaló, sin admitir cambios concretos ni plazos.

Sobre la propuesta del denominado “IVA personalizado”, el mandatario dijo sentirse atraído por la idea desde lo filosófico pero la calificó como inalcanzable por ahora. “A mí me encanta la idea del IVA personalizado, creo que no estamos preparados para eso todavía… en un futuro, sería bueno hincarle el diente; no estamos prontos”, explicó, subrayando la distancia entre el debate técnico y una implementación inmediata.

Con estas definiciones, el gobierno busca tranquilizar a sectores empresariales y a la ciudadanía sobre la carga tributaria en el corto plazo, mientras mantiene abiertas las discusiones técnicas sobre posibles reformas que, según el Ejecutivo, deberían orientarse a una mayor redistribución pero sin comprometer aumentos inmediatos de la presión fiscal.