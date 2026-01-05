En la madrugada del sábado 3 de enero, una acción militar sobre territorio de Venezuela convulsionó al mundo. Minuto a minuto los avances de noticias dieron detalles y videos sobre la captura del dictador Nicolás Maduro.

Mientras ello sucedía, en el ecosistema del fútbol comenzaron a circular posturas sobre una posible sanción a EE.UU., uno de los anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

EL DÍA “D” DE TRUMP

En una conferencia de prensa en Washington, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Caine, informó sobre la misión “Determinación Absoluta”, ejecutada a pedido del Departamento de Justicia norteamericano: “Llegamos al complejo de Maduro a la 1:01 de la madrugada, una fuerza de aprehensión descendió y se movió con velocidad, precisión y disciplina”.

El presidente Donald Trump, quien observó por pantalla las acciones en tiempo real, declaró: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. No tenemos miedo de poner botas en el terreno (‘boots on the ground’)“.

LOS CARGOS DE LA FISCALÍA DE NUEVA YORK

La fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por una causa iniciada en 2020. “Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.

Maduro está acusado de liderar una red de narcotráfico y narcoterrorismo (Cartel de los Soles), que durante más de 20 años utilizó al Estado venezolano para facilitar el ingreso ilegal de cocaína con destino a EE.UU. (estimadas 200/250 toneladas por año). Entre los acusados, figuran su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra (alias “Nicolasito” o “El príncipe”, miembro de la Asamblea Nacional) y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello Rondón.

En septiembre de 2025, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había calificado a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense” ( EE.UU. es uno de los más de 50 países que no lo reconocen como presidente legítimo por sospechas de fraude en las elecciones de 2024 ), elevándose la recompensa por recibir información para su arresto a u$s 50 millones de dólares.

LA DOCTRINA MONROE: “América para los americanos”

El 2 de diciembre de 1823, el quinto presidente de EE.UU. (1817/1825) James Monroe (1758-1831), pronunció un discurso cuyos efectos perduran todavía hoy.

“Los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantienen, no deben ser considerados de ahora en adelante como sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea”, pronunció Monroe.

Dos siglos después, en versión actualizada, el presidente Trump expresa: “Hoy, mi administración reafirma con orgullo esta promesa en el marco de un nuevo «corolario Trump» a la doctrina Monroe: es el pueblo estadounidense, y no las naciones extranjeras o las instituciones globalistas, el que siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio ”.

EL ANTECEDENTE DE LA FEDERACIÓN RUSA

Ante la sorpresiva invasión de Rusia a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Fútbol (UEFA), máximos órganos de ambas instituciones, decidieron en forma conjunta y urgente “suspender a todos los equipos rusos, tanto a sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”.

Un comunicado de ambas entidades expresaba: “El futbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación mejore significativa y rápidamente para que el futbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos”.

Esta resolución se dio a conocer tras la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) dirigida a las federaciones y organizadores de competiciones, para que “no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos”.

Por su parte, el COI justificó: “Mientras que los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrían seguir participando en competiciones deportivas, muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de hacerlo debido al ataque a su país”.

Hasta hoy, la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) continúa suspendida, habiendo sido descalificada de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, las eliminatorias de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023, además de hallarse inhibida de postularse para la Eurocopa 2028 y 2032.

Otro antecedente más lejano (01/10/1992): la FIFA expulsó a Yugoslavia de la fase de clasificación para el Mundial de EE.UU. (1994), a raíz de las sanciones de Naciones Unidas contra Serbia y Montenegro por el conflicto de los Balcanes, que antes ya la había dejado fuera de la Eurocopa 1992.

Según comentarios de las redes sociales, Rusia estaría planeando hacer un torneo alternativo al Mundial FIFA 2026, con selecciones nacionales que no clasificaron.

Tiembla Estados Unidos: estas son las potencias que combatirían en su contra si se desata la Tercera Guerra Mundial

LA NEUTRALIDAD DE LA FIFA

En octubre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino aseguró que la entidad rectora del fútbol mundial “tiene el compromiso de utilizar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido. Sin embargo, no puede solucionar los problemas geopolíticos, pero puede y debe fomentar el futbol en todo el mundo mediante sus valores intrínsecos de unidad, educación, cultura y solidaridad”.

El canadiense Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, en un evento reciente con ejecutivos de la industria del deporte global dijo: “Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes”.

LOS NEGOCIOS MILLONARIOS

“En 1974, año en que fui elegido Presidente de la FIFA, cuando llegué a las oficinas centrales de la FIFA, en Zúrich, me encontré con una casa vieja y 20 dólares en el bote. El día en que me marché, 24 años más tarde, dejé propiedades y contratos por valor de más de u$s 4.000 millones de dólares”, confesó Joao Havelange, creador del “producto fútbol” para la comercialización de los derechos de TV.

Ante circunstancias extremas como la actual, Havelange aplicaría su frase de cabecera: “En la FIFA no se hace política, se hace deporte”.

Como corolario, vale decir que los estatutos de la FIFA no prevén situaciones extradeportivas (tales como intrusión, invasión, terrorismo o acciones bélicas) promovidas por los gobernantes de turno y, por ende, no existen sanciones tipificadas que sean aplicables a los Estados de las 211 federaciones que la integran. Sólo una escalada del conflicto podría alterar su política basada en el pragmatismo puro.

Más allá de lo reglamentario, según datos oficiales de la agencia ACNUR para Refugiados de Naciones Unidas, unos 7,9 millones abandonaron Venezuela, casi el 30% de la población al asumir Maduro (2013). Son ellos quienes por estas horas celebran a la distancia, esperanzados en un próximo regreso con felicidad y libertades plenas.