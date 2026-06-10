En esta noticia Consumos poco convencionales

La compañía de delivery, Rappi, analizó los resultados históricos de la compañía desde 2022, cuando se jugó el Mundial de Qatar e identificó que si juega la Selección Mexicana, el número de órdenes en la plataforma puede alcanzar hasta 270,000 órdenes al día.

Esta cifra supone un aumento de hasta 18%, en comparación con un día sin encuentros de fútbol mientras que cuando hay algún otro partido, donde participan otras selecciones, las ventas en la plataforma aumentan hasta 13%, las órdenes crecen 10.4% y el número de usuarios se eleva 10.3%.

La superapp de origen colombiano además descubrió que lejos de la subida en pedidos de comida rápida como hamburguesas, pizza y alitas, existen otras categorías cuya demanda también crece de manera significativa. Entre ellas destacan los helados, con un incremento de 124%; botanas y agua, con 110%; y refrescos y carnes frías, con 109%.

Los pedidos comienzan a incrementarse desde 11 horas previas al partido y alcanzan su pico máximo dos horas antes del silbatazo inicial, cuando restaurantes concentran cerca del 65% de las órdenes realizadas a través de la plataforma.

Consumos poco convencionales

Rappi también reveló que durante los partidos se registra un aumento superior al 100% en categorías relacionadas con salud sexual y reproductiva, mientras que el gel para cabello muestra un incremento cercano al 37%.

“Estas tendencias reflejan que el fútbol influye en decisiones de consumo que van mucho más allá de la comida, convirtiéndose en un fenómeno cultural capaz de modificar rutinas cotidianas”, dijo la compañía en un comunicado.

“Los datos muestran que el fútbol es una de las expresiones culturales con mayor capacidad para transformar comportamientos. No solo cambia lo que consumimos, sino la forma en que convivimos y organizamos momentos con las personas que nos rodean. Cada partido genera dinámicas únicas que reflejan cómo los aficionados construyen experiencias alrededor de su equipo favorito”, señaló Silvia Ramírez, directora de Rappi Ads para México.