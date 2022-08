¿Deseo o necesidad? la pregunta que puede disparar el cambio que estás buscando

Crecemos en un mundo en el que nuestro éxito en la vida se mide por algunas fotos. Fotos que sintetizan "lo que debe pasar" y "lo que debes tener" para garantizar tu felicidad, y perpetuarla en el tiempo. Vivimos nuestra vida intentando adaptarnos a estándares sociales que, sin darnos cuenta, nos hacen presos de nosotros mismos. ¿Qué contacto real tenemos con nuestros deseos? ¿Cuánto es nuestro y cuánto es prestado?

Resulta que por mucho tiempo ignoramos aquellas cosas que nos identifican de manera genuina y auténtica. Vivimos la vida de otros casi sin darnos cuenta. Entonces, formamos una familia, estudiamos, nos graduamos, conseguimos un trabajo aspiracional, ahorramos para viajar, viajamos, tenemos hijos, nos desafiamos como pareja y como madres/padres, crecemos a través de piedras que nos va poniendo la vida, y un día nos preguntamos: "¿Es esto todo lo que hay? Tengo todo... pero me falta algo".

Estoy adormecida/o, mis días se parecen bastante entre sí, y eso me aburre, me produce insatisfacción, me genera angustia. Experimento días grises, sensación de vacío, mal humor, etc. No logro entender que me falta, porque técnicamente tengo todo lo que mi foto inconsciente necesitaba para sentirse plena/o.

No me preocupa lo que me falta, me preocupa de que se trata lo que me falta. No se identificar que quiero. Miro hacia adentro, y no me conozco. Pienso como mi papá, siento como mi mamá, me comparo con mis hermanos, tengo los gustos de mi esposa o de mi marido, me adapto a mis hijos, me acostumbré a mi jefe y ya no se si prefiero sushi o una buena pizza. De repente identifico que muchas cosas "me dan lo mismo". Quizás porque el tiempo me hizo esconder mis gustos y deseos, detrás de los de los demás. No como un acto consciente, sino como la búsqueda de aprobación externa, la mirada del otro, el qué dirán y la misma sociedad que, a oscuras, te exige esa estructura prefabricada.

Muchas/os llegamos ahí, y volvimos a lo anterior, simplemente por no saber qué hacer. La falta de voluntad, y nuestra reducida capacidad de aceptar los lugares incómodos, nos empujan a una vida en blanco y negro. Nos resignamos, sin más, a vivir incompletos.

En el otro costado de la vida, existen aquellas personas que se desafían y van por todo. Las valientes que saltan sin red. Las que buscan la adrenalina de lo mágico en cada cosa que hacen, y tienen claro que llegar a su máximo potencial, requiere grandes dosis de ingredientes que no siempre tenemos a nuestro alcance, cómo: autoconocimiento, seguridad, paciencia, adaptación al cambio, esfuerzo y capacidad para tomar decisiones.

Pretender vivir en colores, encontrarnos, y hallar nuestro propósito de vida es movernos de nuestro metro cómodo. Es animarnos a hacer cosas nuevas que nos demuestren que hay mucho más de aquello que somos capaces de percibir hoy. Encontrarnos y crear la vida que queremos, es nuestra responsabilidad. Nadie puede (ni debe) diseñar una vida ajena.

Todo esto empieza con una pregunta, esto que me falta... ¿es un deseo o una necesidad? La comprensión del deseo es el camino del conocimiento propio. Sin comprender el YO, no hay posibilidad alguna de comprender lo que es esencial, necesario en la vida.

Conocer las historias de este tipo de personas, funciona como motor disruptivo a la hora de pensar la propia, tomando envión en lo ajeno, que es ajeno pero nos suena adentro. Historias que te impulsan, contagian entusiasmo, y controlan miedos que hoy son barreras bloqueadoras.

"Donde estás hoy, es el resultado de quién eras, pero a donde vayas, depende únicamente de quién elijas ser".... y en este momento... ¿Quién elegís ser?

