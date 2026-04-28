El programa Sembrando Vida puso en marcha una nueva etapa de reforestación masiva en México, con la siembra de cerca de 300 millones de plantas durante 2026, como parte de una estrategia nacional enfocada en la restauración ambiental. Esta iniciativa involucra a más de 400 mil sembradoras y sembradores en 613 municipios del país, quienes participan en la producción de especies nativas y en procesos comunitarios que buscan mejorar condiciones económicas y ecológicas en diversas regiones. La meta del programa es alcanzar mil 500 millones de plantas sembradas para 2030, mediante el trabajo comunitario y el uso de especies adaptadas a cada ecosistema, favoreciendo procesos naturales como la captura de carbono y la regeneración del suelo. Estas acciones se desarrollan en coordinación con dependencias ambientales federales y forman parte de una política pública orientada a la restauración productiva, el fortalecimiento del campo y la generación de beneficios económicos en comunidades rurales. El programa da continuidad a resultados previos, donde se logró la siembra de más de mil 200 millones de plantas en un millón de hectáreas, consolidándose como una de las iniciativas de restauración ecológica más amplias en México. Además de su impacto ambiental, Sembrando Vida busca contribuir a la producción de alimentos, la generación de ingresos y el combate al cambio climático, posicionándose como un modelo integral que combina desarrollo social y sostenibilidad a largo plazo.