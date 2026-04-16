Un estudio científico realizado en Inglaterra analizó el impacto de la temperatura del agua en el bienestar emocional y encontró que la exposición al agua fría podría generar mejoras inmediatas en el estado de ánimo, especialmente en personas con síntomas depresivos leves. La investigación, desarrollada por la Universidad de Chichester y difundida en la revista especializada Lifestyle Medicine, fue replicada por el diario brasileño O Globo, que detalló los alcances y las advertencias de los expertos. El trabajo se llevó a cabo con 121 estudiantes voluntarios, quienes fueron divididos en distintos grupos para evaluar cómo influía la inmersión en agua fría en su estado emocional. Durante el experimento, los participantes se sometieron a inmersiones en agua de mar a baja temperatura durante cinco, diez y veinte minutos, mientras que otro grupo no tuvo exposición. Antes y después de cada sesión, los voluntarios completaron cuestionarios para medir cambios en su estado de ánimo. Los resultados mostraron una mejora inmediata en quienes estuvieron en contacto con el agua fría. Uno de los datos más llamativos es que no se registraron diferencias significativas entre los distintos tiempos de inmersión, lo que indica que exposiciones breves ya serían suficientes para obtener beneficios. Los científicos explicaron que este efecto podría estar relacionado con una respuesta fisiológica del organismo frente al frío. En ese sentido, la exposición genera una activación inicial del sistema nervioso que favorece la liberación de endorfinas y otros compuestos asociados al bienestar. Luego, el cuerpo entra en una fase de relajación, en la que predomina el sistema parasimpático, lo que contribuiría a una sensación de calma y mejora del ánimo. A pesar de los resultados positivos, los especialistas advirtieron que este tipo de prácticas no es apto para todas las personas. Quienes tienen enfermedades cardíacas o respiratorias deben consultar previamente con un profesional de la salud, ya que la exposición al frío puede implicar riesgos. Además, los investigadores aclararon que los beneficios observados no reemplazan tratamientos médicos, sino que pueden funcionar como una herramienta complementaria dentro de un enfoque integral. El interés por el uso del agua fría para mejorar el bienestar emocional creció en los últimos años a nivel global, impulsado por quienes promueven sus efectos energizantes y estimulantes. Sin embargo, desde el ámbito científico y sanitario insisten en que la práctica debe realizarse con precaución, en condiciones controladas y con una adaptación progresiva. El estudio aporta evidencia sobre los efectos inmediatos de esta técnica, aunque también subraya la necesidad de seguir investigando su impacto a largo plazo y en distintos grupos de población.