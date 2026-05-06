La Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo lanzó este martes el programa Fondo Por Más 2026, una iniciativa sociolaboral destinada a reforzar pequeños emprendimientos y facilitar la inserción en el mercado de trabajo. La propuesta busca además ampliar la diversidad de proyectos apoyados, incorporando áreas con menor presencia en convocatorias anteriores. Graciela Villar, directora de Desarrollo Social de la comuna, explicó que se financiarán 128 iniciativas: las colectivas recibirán un monto mayor, de 120.000 pesos, mientras que las individuales contarán con aportes en torno a 40.000 pesos. El mecanismo priorizará proyectos vinculados a la revalorización de residuos, el cuidado de adultos mayores y de personas con discapacidad, y actividades que promuevan la autonomía económica de grupos tradicionalmente excluidos. Villar subrayó que el programa busca “romper barreras” y citó el ejemplo de una cooperativa de mujeres que realiza trabajos de albañilería, un campo que el Fondo pretende visibilizar y fortalecer. Según la directora, el incremento del aporte municipal en relación a ejercicios anteriores permitirá impulsar iniciativas de mayor escala y alcance comunitario. Los interesados tienen tiempo hasta el 14 de julio de 2026 para presentar sus propuestas. La convocatoria contempla criterios de evaluación orientados a la viabilidad económica, el impacto social y la inclusión laboral, con especial atención a la promoción de empleo digno y la sostenibilidad de los emprendimientos. La IM informó que los detalles sobre requisitos y la inscripción están disponibles en los canales oficiales de la comuna.