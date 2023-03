Crisis del SVB: crónica de una guerra fría anunciada

En esta noticia Cerca del abismo

Indemnizados

¿Qué hay detrás de la crisis del Silicon Valley Bank, el banco preferido por los Venture Capital y la industria Tech? Desde su creación en 2009, Bitcoin ha sido considerada como una alternativa a la banca tradicional y a los sistemas financieros quebrados.



Su creador anónimo, Satoshi Nakamoto, colocó un mensaje en el bloque Génesis de Bitcoin que hacía referencia a un titular del periódico The Times, el cual informaba que el canciller británico estaba considerando un segundo programa de rescate bancario.

¿Fue esto una casualidad o una declaración de principios? En 2008, el crash de las hipotecas subprime en Estados Unidos arrastró a la quiebra al cuarto banco de inversiones del país, el Lehman Brothers, contagiando la crisis a todo el sistema financiero internacional. Para contener el alud, los bancos centrales y la FED inyectaron liquidez adicional a los bancos, tomando sus activos como garantía y rescatando así al sistema privado con dinero público.

Durante el lock down del 2020, las economías se paralizaron y las impresoras se activaron, lo que llevó a que la liquidez del mercado se volcara hacia la industria tecnológica y las criptomonedas. Sin embargo, la burbuja se infló y también explotó, lo que provocó una limpieza necesaria para la consolidación del ecosistema.

Cerca del abismo

En este contexto, FTX se convirtió en el cisne blanco pintado de negro que cayó estruendosamente en un par de días. La segunda exchange más grande, que había sido un gran aportante a la campaña presidencial de Estados Unidos y cuya publicidad podía verse en los principales eventos deportivos, arrastró al abismo las cotizaciones con la misma velocidad que dañó la confianza de los usuarios e inversores.

En el mundo de las criptomonedas, la máxima de los maximalistas es "Not your keys, not your coins" (si no tienes la llave, no es tu dinero), lo que expresa la declaración de principios de Satoshi: dinero privado, seguro, descentralizado y en poder y custodia de las personas, sin intermediarios. Sin embargo, el purismo choca contra la realidad, ya que los bienes trazables, salarios y commodities se pagan todavía en moneda de curso legal.

Ahora bien, ¿Qué pasó con el Silicon Valley Bank? En las últimas semanas cerraron tres bancos cripto friendly en USA. Uno de ellos es Silvergate "el banco del Bitcoin" que cerró voluntariamente operaciones anunciando la devolución de todos los depósitos a sus clientes. La semana pasada fue el turno del Silicon Valley Bank, el banco preferido por los Venture Capital y la industria Tech.

El drenaje de liquidez provocado por el aumento de tasas de la FED afectó directamente la salida a bolsa de nuevas compañías, eje del mercado capitales de inversión de riesgo en startups, quienes se vieron en la necesidad de acudir a sus depósitos.

Frente a esta situación, el SVB se vio obligado a liquidar a pérdida parte de su portafolio para atender los retiros. A partir de allí el miedo aceleró la tragedia ya que el fondo de garantía responde hasta U$S 250 mil, es decir, menos del 7% de los depósitos. Este domingo la noticia llegó como un alivio. La Fed anunció la devolución del total de los depósitos para este lunes 13. De esta manera, llegó el rescate y el anuncio de "una excepción similar por riesgo sistémico para Signature Bank que ha sido cerrado hoy por su autoridad estatal de constitución.

Indemnizados

Todos los depositantes de esta entidad serán indemnizados. Al igual que con la resolución de Silicon Valley Bank, el contribuyente no sufrirá pérdidas. Los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarán protegidos. La alta dirección también ha sido destituida". Signature Bank ofrecía servicios de depósito para los activos digitales de sus clientes, aunque no invertía en criptomonedas ni comerciaba con ellas.

Es probable que esta acción altruista haya sido impulsada por el miedo (FUD) que comenzó a notarse en los ahorristas norteamericanos, previendo un efecto contagio inminente en toda la banca tradicional de este país. ¿Qué sigue? Coinbase, la Exchange cripto de los Estados Unidos, pregona por la Ley Payment Stablecoin para su USDC, una criptomoneda estable que pretende mantener su paridad 1 a 1 con el dólar americano contra una bolsa de dólares, bonos y otros activos financieros. Parte de esos capitales están depositados en bancos como SVB.

Ellos pretenden eliminar al intermediario y mantener el efectivo en la FED y T-Bills de corto plazo. Al mismo tiempo, tanto el FMI como la gestión del presidente Biden se han expresado a favor de las CBDC (central banks digital coins), esto es la creación de un dólar digital oficial que lleva a preguntarse si ¿Podrán convivir en el mercado CBDC y Stables Coins?

Por ahora parece una batalla sin cuartel, en la que lo único cierto es que la tecnología Blockchain llegó para quedarse. En fin, como se dice en el mundo cripto Stay SAFU (mantente a salvo).