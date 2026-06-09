El más reciente reporte del instituto nacional del clima develó las condiciones climáticas previstas para este martes 9 de junio. (Fuente: Edición propia)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este martes 9 de junio que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana que podrían durar 48 horas.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este martes 9 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Meteored advirtió que para este martes se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en:

Bolívar.

Eje Cafetero.

Occidente de Cundinamarca.

Tolima.

Huila.

Valle del Cauca.

Norte de Putumayo.

Caquetá.

Sur del Amazonas.

Oriente de Vaupés.

Guainía.

Además, la institución indicó que para este día se espera nubosidad y lluvias, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las condiciones climáticas que se esperan este martes 9 de junio. (Fuente: NA archivo)

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se esperarían cielos entre despejados, parcialmente nublados, con algunas lluvias.

En cuanto al Caribe, el norte de la Amazonía y la Orinoquía, se pronostica un posible tiempo con lluvias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas