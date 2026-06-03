El Gobierno pide frenar los alquileres “salvajes” que absorben los sueldos: “Todos tenemos que poner más”

El Gobierno volvió a endurecer su discurso sobre la vivienda y el precio del alquiler. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reclamó “blindar el derecho a la vivienda” frente a un mercado que calificó de “salvaje”.

Durante un acto de entrega de viviendas protegidas para alquiler asequible en Sevilla, la ministra aseguró que “el mercado se está comiendo la renta de las familias”, en un contexto marcado por el aumento del precio del alquiler y las movilizaciones por el acceso a la vivienda.

Rodríguez defendió además la ley de vivienda impulsada por el Gobierno y sostuvo que las políticas actuales avanzan en la “dirección correcta” para ampliar el acceso a alquileres asequibles.

El Gobierno pide frenar los alquileres “salvajes” que absorben los sueldos: “Todos tenemos que poner más” Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

Isabel Rodríguez pide “blindar” el derecho a la vivienda frente al mercado

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha abogado por blindar el derecho a la vivienda “para todas las personas” frente a un mercado “salvaje” que “se come” los sueldos.

Rodríguez, que presidió el acto de entrega de una promoción de 16 viviendas protegidas para alquiler asequible en Sevilla, lamentó que “el mercado se está comiendo la renta de las familias”.

La ministra también aludió a las movilizaciones que piden congelar el precio del alquiler y defendió la ley de vivienda promovida por el Gobierno, cuyas políticas aseguró que están en la “dirección correcta”.

Para la titular de Vivienda, el objetivo pasa por blindar este derecho de la misma manera que se hizo en democracia con otros pilares sociales como la sanidad, la educación o la dependencia.

Cómo son las nuevas viviendas protegidas entregadas en Sevilla

La entrega de la promoción Residencial La María se realizó en el entorno del centro de Sevilla junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Durante el acto, la ministra apostó por continuar una senda de colaboración entre administraciones para impulsar nuevas políticas de vivienda y destacó el reciente pacto con las comunidades autónomas para mantener la financiación de este tipo de proyectos.

“Todos tenemos que poner más”, afirmó Rodríguez, quien detalló que el Gobierno ha costeado “la mitad” de los más de tres millones de euros invertidos en la promoción entregada en Sevilla, dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible.

Por su parte, José Luis Sanz explicó que el Ayuntamiento hispalense invirtió 1,56 millones de euros en la promoción desarrollada por la Empresa Municipal de Vivienda, Emvisesa.

El Gobierno pide frenar los alquileres “salvajes” que absorben los sueldos: “Todos tenemos que poner más”

Cuánto costarán los alquileres de las nuevas viviendas públicas

“Este gobierno está cumpliendo con hechos su compromiso con la vivienda pública”, aseguró el alcalde sevillano en referencia a esta nueva promoción de viviendas protegidas.

El complejo residencial está compuesto por diez viviendas de tres dormitorios y seis de dos dormitorios. Además, una de las unidades se encuentra adaptada.

Los alquileres oscilarán entre los 450 y los 625 euros mensuales, una cifra que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para ampliar la oferta de vivienda asequible en España.

La promoción forma parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible impulsado por el Ejecutivo en medio de un escenario de creciente presión inmobiliaria y subida de precios.

El debate por el precio del alquiler vuelve al centro de la política española

Las declaraciones de Isabel Rodríguez llegan en un momento en el que el acceso a la vivienda se consolidó como una de las principales preocupaciones sociales en España.

Las protestas y movilizaciones que reclaman congelar los precios del alquiler ganaron fuerza en distintas ciudades del país durante los últimos meses, especialmente en grandes núcleos urbanos.

El Gobierno insiste en que la colaboración entre administraciones será clave para aumentar el parque de vivienda pública y contener el impacto del mercado sobre los ingresos familiares.

En el acto también estaba prevista la presencia de Rocío Díaz, quien excusó su asistencia tras la muerte del consejero andaluz de Universidad en funciones, José Carlos Gómez Villamandos.