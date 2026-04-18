Legislador provincial entre 2023 y 2025 cuando timoneó el bloque en su provincia, Agustín Coto desembarcó el año pasado desde el punto más austral de la Argentina como uno de los engranajes clave en el Senado para mover la segunda generación de reformas del gobierno de Javier Milei. Al frente de la estratégica comisiones de Asuntos Constitucionales, el historiador que preside LLA en Tierra del Fuego combina la confianza con el círculo presidencial con un perfil dialoguista en el recinto. Coto conoció a Milei en las aulas de la Universidad de Belgrano, mucho antes que fuera el histriónico economista de los medios. “Así y todo, ya era Milei, igual de genuino a cómo lo ves hoy. No hay dos Milei”, afirma. Luego de un fracaso en la construcción de una alternativa liberal a nivel nacional, lo acompañó al actual Presidente desde el Sur desde sus primeros pasos. Hace dos semanas quedó a cargo del plenario de comisiones con la senadora Nadia Márquez (Legislación General) para darle impulso a la próxima tanda de leyes desreguladoras de Federico Sturzenegger, el proyecto de Propiedad Privada que engloba cambios a diversas legislaciones, desde bosques y tierras hasta expropiaciones y desalojos entre otros ejes. -Ya van dos reuniones de comisión para por Propiedad Privada, ¿es el próximo desafío político en el Senado? ¿Tienen fechas ya? -Estamos en ese proceso. Esta semana que pasó tuvimos la segunda reunión de comisión. Ya vino en la primera el ministro Sturzenegger y la idea es seguir escuchando gente que quiera participar para trabajar luego sobre el dictamen. Seguramente en la próxima semana o la otra buscaremos tener un dictamen o estar muy cerca de uno, porque tenemos la voluntad de impulsar la ley. Es una ley importante que toca múltiples temas. El factor aglutinante es su título: es el fortalecimiento de la de la propiedad privada en nuestro ordenamiento jurídico. -O sea, estiman llevarla a recinto a fin de mes o inicios de mayo… -Esperemos que sí, sí, mayo o fines de abril -¿Qué tan gravitante puede ser esta normativa para atraer inversiones nuevas? Aborda desde cambios regulatorios en tema de bosques hasta expropiaciones… -Forma parte del paquete normativo que nos manda el Ejecutivo y todo apunta en la misma dirección. Ya tuvimos la ley de Presupuesto en diciembre, la Modernización Laboral luego; Glaciares y ahora tenemos la ley de propiedad privada. Podríamos hablar una por una de las leyes que comprende este nuevo paquete, pero las abordamos en su conjunto porque lo que se busca es dar certidumbre, dar certeza de que somos un país normal. Es decirle a los argentinos y a los que no son argentinos que este es un país normal y corriente, que tiene reglas del de juego, previsibilidad, y no se puede revertir. Entonces, ¿cuán importante es? Muchísimo. -¿Cree que puede llegar a enfrentar distintos tipos de resistencias a nivel social? La modificación a la Ley de Bosques puede generar reacciones desde el ambientalismo. Incluso el cambio en el régimen de propiedad de tierra para extranjeros… -Desde lo ideológico puede ser. Ahora, por ejemplo, en el tema del manejo del fuego, no se toca la protección de bosques nativos en absoluto. Lo que se hace es ajustar algunas cosas que, en algunos casos, ni siquiera se entienden. Como lo vinculado a temas de dominios y registrales. De lo que se trata es de actualizar la normativa. Mucho de lo que se está presentando se trabajó, por ejemplo, con los registros de propiedad inmueble de todo el país. No es que salió de Balcarce 50, porque se le ocurrió a alguien y chau. Hay un trabajo previo para escribir ese texto y producir un contenido que le sirve también operativamente a las provincias. Es reconocer las competencias provinciales y municipales donde las hay. Por ejemplo con el RENABAP, ¿quién tiene la temperatura, el día a día, para poder resolver un problema en un barrio que es completamente diferente al de un barrio en otra ciudad? Decididamente no lo hace un tipo sentado acá, en Buenos Aires. La respuesta a un problema fueguino, formoseño, correntino, mendocino radica en la provincia o en el municipio. -Y así como la reforma a la Ley de Glaciares tenía detrás un apoyo sustancial de gobernadores con intereses puntuales, ¿también hay ahora gobernadores detrás de esta nueva tanda de reformas? -Es diferente. Te diría, que en algunos temas, sí venimos trabajando con administraciones públicas provinciales. El ejemplo del registro de propiedad es el más claro. Pero tampoco es que todas las leyes tienen que salir necesariamente de un acuerdo de estado. En el caso de Glaciares, sí, había un interés público. Era explícita la voluntad que tenían gobernadores como el de San Juan o Catamarca. En este caso, quizá no tanto, pero, de vuelta, depende más de la naturaleza de la ley que de otra cosa. -¿La idea es que se apruebe tal cual llega o se pueden consensuar cambios? -Siempre, la idea es que el proyecto es perfectible para sacar el mejor dictamen. Tenemos la voluntad. Si no, no tendríamos una agenda de comisiones escuchando a quien quiera participar. Probablemente, cuando termine todo el proceso, por lo menos acá en el Senado, vas a encontrarte con más oradores que no son de nuestro palo político. Estamos buscando la mejor ley, obviamente, con quien tenga la voluntad de trabajar el dictamen. Si vos estás en contra por motivos ideológicos, políticos, de contenido, lo que fuese, bueno, no participarás en la redacción: De todos modos, tenés derecho a votar por la afirmativa o la negativa. -¿Cómo puede afectar el actual ruido político en torno al Gobierno a la hora de sacar adelante una reforma tan amplia como esta? -Nuestra responsabilidad en el Senado es avanzar con la agenda que tenemos. Indistintamente de las vicisitudes políticas de la agenda, nosotros tenemos una obligación y una agenda legislativa y la tenemos que hacer cumplir o intentar hacer cumplir de la mejor manera, y es lo que estamos intentando hacer. -Hay otro capítulo de reformas que también fue anunciado por el Gobierno, con la reforma política y electoral a la cabeza, que deberá pasar por Asuntos Constitucionales... -Veremos, porque hay que ver qué es lo que terminamos discutiendo. Por reforma política o electoral, hay múltiples temas que se pueden tocar, tema financiamiento de partidos políticos... -¿Hay proyectos presentados ya en ese sentido? .Si. Tanto acá como en la otra cámara, muchos que perdieron el estado parlamentario, pero a lo largo de las últimas décadas, hay muchísimo material. No nos olvidemos de que no hay en Argentina un solo sistema electoral nacional. Hay veinticuatro distritos que tienen cada uno en su sistema electoral, y muchas municipalidades que tienen cartas orgánicas y, por ejemplo, son autonómicas, que también tienen sus sistemas municipales. -¿Hasta dónde y qué magnitud tiene esa reforma? -Está el Congreso para decirlo, así que lo trabajaremos acá. Creo que comprende financiamiento de partidos políticos, boleta única de papel, debemos universalizarla lo más posible, mejorar su calidad. La prueba de 2025 fue exitosa, tenemos que seguir en ese camino. Creo que se va a abrir también una discusión interesante y donde participarán múltiples actores. -¿De mínima es agregarle ese casillero de lista completa que falta a la BUP? -Es una posibilidad, sí, sin duda. Creo que también, cuando votemos en 2027 o en cualquier elección presidencial, la cantidad de categorías (Presidente, Parlasur, senador, diputado), te obliga a tener que repensar lo que hoy tenemos de manera urgente. - Circula la intención de insistir con la eliminación de las PASO, ¿qué opinión tiene al respecto? -Sí, sin duda, es una posibilidad. Desde La Libertad Avanza dijimos siempre que nosotros no somos amigos de las primarias, como estaba planteada, ni de que el estado nacional financie la elección interna de los partidos políticos. Desde mi opinión, esto de estar todo el tiempo votando genera doble problema. Siempre hablamos del problema que tienen los ciudadanos, de ir a votar un montón de domingos. También hay otro problema, que es que pone a los políticos, a quienes están en gestión, a hacer campaña todo el tiempo. Cuando el político está en campaña, no está en gestión. Y si no está en gestión, no está laburando. Si no está laburando, el que paga el costo es el vecino. -¿No juega en contra de la democratización de estos espacios si vuelve el dedazo y se los exime de la obligatoriedad de someter sus candidaturas a votación? -Sí y no. La respuesta corta, sí. La respuesta larga es no. ¿Por qué? Pasa a ser un problema de la vida de los partidos políticos. En última instancia, de los afiliados de los partidos políticos, porque nadie te obliga a estar afiliado a un partido político. El afiliado que quiere puede discutir de la puerta para adentro de sus partidos políticos la forma que tiene el partido de manejarse. Así han nacido partidos y han muerto partidos. Por falta de democracia interna o por mucha democracia interna. Lo que digo es que externalizar el costo del ordenamiento de los partidos políticos a los 47 millones de argentinos me parece que no funciona. En última instancia, sería un problema de cada partido político responder a su afiliado, y de los afiliados ir a golpear la puerta a los partidos políticos para que se ordenen según mejor lo consideren. -¿Imagina una elección interna en LLA? Si aparece alguien el año que viene y dice que quiere ser candidato a Presidente… -No, en absoluto. Cero. Así, taxativamente, te lo digo. Porque La Libertad Avanza no tiene problema en decirlo, es un partido nuevo, es un partido que nació como plataforma electoral y política para construir una propuesta electoral que tenía como base que Javier Milei sea el Presidente de la Nación. En eso tenemos una total y absoluta coincidencia todos los que estamos en el partido. Si vos me decís, en diez, quince, veinte, cincuenta años, bueno, no lo sé. Hoy eso no es parte de la discusión política del espacio. Entonces, no, la verdad que no me genera ninguna duda. -Uno podría pensar que al no tener ese debate pendiente, el de una sucesión, hoy se verían favorecidos por la dispersión del resto que no tendría la herramienta de las PASO para ordenarse… -Yo te diría: ¿estaría mal que nosotros, para cuando necesitemos una interna, se lo hagamos garpar a 47 millones de personas? No me vas a encontrar a mí cuando sea necesario pedir que nuestras internas las paguen lo demás, la tendemos que afrontar nosotros. -¿Cómo analiza hoy el momento del partido, siendo una fuerza que se consolidó en apenas dos años, de cara al desafío de disputar cargos ejecutivos en distintos puntos del país? -Bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Me parece que La Libertad Avanza, el año que viene, tiene que tener una oferta en cada provincia, en cada municipio. Hay una vocación de tenerla. Creo que ahí hay dos ejes. Número uno, no olvidarnos que somos el partido que nació para que Javier Milei y las ideas que Javier Milei representa lleguen al lugar de toma de decisión principal de Argentina, que es el Presidente de la Nación. Olvidarnos de eso sería catastrófico. Por eso te digo que nadie se está olvidando que la prioridad es esa. -¿Y número dos? -Y número dos, no trasladar eslogan, sino las ideas que nosotros representamos para que se puedan transformar en políticas públicas, en las provincias, en los municipios, para que eso que le ofrezcamos al vecino, al ciudadano de cada provincia, no sea un enlatado, como quizás pueda haber sucedido otras oportunidades. Debe ser una interpretación desde las ideas y de los problemas que tenemos en cada lugar, y encontrarle la vuelta a esos problemas, que son veinticuatro diferentes. Ahí está nuestro desafío para llevar LLA a todo el país, sin olvidarnos cuál es nuestro rol central, que es hacer que Argentina salga de donde estuvo durante décadas, y que ese es el motivo por el cual existimos.