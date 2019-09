Compendio de las medidas económicas y sus controversias

Las últimas medidas económicas, posteriores a las elecciones PASO, trajeron cierto alivio para los contribuyentes. Sin embargo hubo ganadores y perdedores, ya que algunos obtuvieron más ventajas en comparación de los otros. Pero también, las normas referidas a los temas financieros y cambiarios ocasionaron dificultades para las Pymes. En el paquete económico general se concentran principalmente cuatro puntos, que generan las siguientes controversias:

1) Por el decreto 561 se dieron mejoras para el pago del Impuesto a las ganancias, de los empleados y los autónomos; un beneficio mínimo para los Monotributistas; un subsidio de hasta $ 2.000 para los aportes seguridad social y flexibilizaciones en los planes de facilidades de pago (permanente y transitorio) que tiene vigentes la Administración Federal de Ingresos Públicos. En estos puntos los temas controvertidos son los siguientes: El aumento del 20% se limita al mínimo no imponible y a la deducción especial, no se incrementan las limitadas deducciones familiares que quedan vigentes. No se conoce concretamente si el nuevo mínimo no imponible anual rige también para el tope que habilita a poder deducir a los familiares habilitados; ni se sabe si rige como tope de deducción anual para la prestación de servicio doméstico. No se permite que los contribuyentes autónomos incrementen la deducción especial y el mínimo no imponible en el mismo porcentaje en que se aumenta las deducciones de los empleados. Esto ocurre a pesar que las deducciones personales rigen para ambos casos; salvo lo que ocurre con el incremento que beneficia a los empleados por la deducción especial incrementada.

El subsidio que se otorga a favor de los empleados correspondiente a sus aportes jubilatorios, no debería estar gravado por el Impuesto a las Ganancias en los sueldos; porque, de esta manera, el beneficio efectivo es menor. Por otro lado, a los efectos de considerar el tope de sueldos brutos de $ 60.000 mensuales, no deberían incluirse los rubros que constituyen ajustes retroactivos. A los Monotributistas se les exige la condición de que se encuentren al día, para obtener el descuento del componente impositivo de septiembre. Además de exigirse que el cumplimiento haya sido hasta el 21 de agosto, o haberse incluido en planes de pago; lo que no se aclara es si adicionalmente debieron ingresarse los intereses por los pagos fuera de término de las cuotas. Si bien los planes de pago tienen mayores plazos y flexibilizaciones, no constituyen moratorias ya que no se produce ninguna quita en el capital ni en los intereses que deben pagarse. Incluso, para incorporar en los planes la deuda de autónomos todavía rige la injusta doble actualización de tener que pagar el último valor de la cuota más los intereses resarcitorios. Lógicamente que una moratoria debía haber salido por ley del Congreso, pero todas las demás medidas también debieron sancionarse bajo ese formato legal y sin embargo no eso no se hizo.

2) Luego, salieron normas vinculadas con el consumo gravando a tasa cero en el IVA, 13 de los 24 artículos que integran la canasta básica de alimentos. Esta última medida, que rige hasta fin de año, fue tomada a través del decreto 567 por el que se aplica tasa cero a la venta final que se realiza a consumidores finales, de esos productos. Luego, por medio del decreto 603, se extendió la tasa cero a la venta de los mismos productos realizada a Monotributistas y a contribuyentes inscriptos en el IVA, en la medida que sean considerados como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según la Resolución 220 del Ministerio de Producción, y siempre su actividad principal esté prevista en el propio decreto (en general son los comercios minoristas que venden alimentos). El punto controvertido de esta medida está en que no se incluyeron todos los productos de la canasta básica, por ejemplo quedaron afuera las carnes, rojas y blancas, y las frutas y verduras. Además, el beneficio llega a todos cuando en realidad debería estar limitado a los sectores de bajos recursos, implementándose con devoluciones directas en las tarjetas de débito de los titulares de planes sociales y los jubilados.

3) Adicionalmente, se publicaron dos decretos, el primero (589) otorga un bono remunerativo de $ 5.000 para los empleados de la administración pública y otro (decreto 610) que incrementa el salario mínimo vital y móvil, en los siguientes importes: agosto $ 14.125; septiembre $ 15.625 y octubre $ 16.875; montos que no cubren la canasta básica. También se otorgó un pago extra de dos cuotas en las asignaciones por hijo de mil pesos, a favor de los trabajadores informales y los desocupados (decreto 594). En estos puntos, el tema controvertido es que el bono extra para los empleados públicos tiene que pagar el Impuesto a las Ganancias; cuestión que produce que el efecto real del beneficio pueda ser notoriamente inferior.

4) Parte del último paquete económico tuvo influencia sobre el mercado de capitales, con decretos y reglamentaciones que están vinculadas con las inversiones realizadas con títulos públicos. En materia financiera todo comenzó con el decreto 596, que pospuso vencimientos para algunos títulos públicos para las inversiones realizadas por personas jurídicas. La “reperfilación”, término que se utilizó para definir a la reprogramación de vencimientos, afectó a empresas que habían invertido directamente en diversos títulos públicos o a través de fondos de inversión. Posteriormente, el decreto 609, publicado en el Boletín Oficial el domingo 1 de septiembre introdujo medidas cambiarias vinculadas con la liquidación de divisas por parte de los exportadores de bienes y servicios; restricciones para la compra de divisas para las personas humanas y las jurídicas y, por último, dando la posibilidad de utilizar los títulos públicos que habían sido postergados para cancelar contra deudas de la seguridad social. La limitación de este último punto es que no permite incluir en la compensación a las deudas corrientes que tienen las empresas, debería extenderse esa posibilidad para la cancelación de todos los impuestos. Asimismo, a muchas Pymes le quedaron trabados los fondos que iban a utilizar para el pago de los sueldos. Debería también brindarse la posibilidad de destrabar esos fondos para ese fin.

Las obligaciones de la seguridad social, vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019 que se incluyen son las siguientes:

1. Aportes y contribuciones con destino al SIPA.

2. Aportes y contribuciones con destino al INSSJP.

3. Contribuciones con destino al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.

4. Contribuciones con destino al Fondo Nacional De Empleo.

Los Títulos de la deuda pública que se utilicen para la cancelación de las obligaciones indicadas se computarán a su valor técnico calculado a la fecha de su vencimiento original. Las obligaciones a cancelar, más sus intereses resarcitorios, punitorios y multas, se calcularán hasta la fecha de cancelación mediante la dación en pago de los títulos. El mecanismo será el siguiente.

1. El contribuyente ordenará la transferencia desde la plataforma donde opera sus títulos a la AFIP.

2. La Caja de Valores informará los bonos electrónicos generados.

3. La AFIP procesará los bonos electrónicos recibidos.

4. El contribuyente visualizará el crédito de estos bonos en la cuenta tributaria y los utilizará para pagar la deuda de aportes y contribuciones de seguridad social desde del15 de este mes y hasta el 30 de noviembre de este año se podrán ordenar transferencias de bonos a la AFIP.

Por otro lado, la medida que obliga a la liquidación de divisas y al cumplimiento de determinados plazos por las exportaciones de bienes debería dejar afuera a las operaciones realizadas hasta el 30 de agosto y que se encuentran pendientes de liquidar, ya que fueron anteriores a la sanción del decreto 609 y de la reglamentación del Banco Central. En cuanto a las exportaciones de servicios no queda muy claro si la medida alcanza a las que fueron cumplidas, pero sin cobrar, antes de la vigencia de las normas.