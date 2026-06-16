La economía uruguaya mostró una expansión de 0,8% en el primer trimestre del año respecto al cuarto trimestre de 2025, informó el Banco Central del Uruguay (BCU). En términos interanuales, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,9 %.

Entre los sectores que impulsaron el crecimiento interanual sobresalen las comunicaciones, con un incremento del 2,2% impulsado por la mayor actividad de telecomunicaciones y el aumento de la venta de servicios tecnológicos al exterior.

La industria fabricante creció un 1,3%, traccionada por la producción de concentrados de bebidas, la industria química y la panadera. El comercio avanzó 1,4%.

En sentido contrario, la producción agropecuaria cayó 3,7%, afectada por la sequía que impactó la agricultura y por una menor faena. La construcción retrocedió 3,4% debido a la disminución de las obras de infraestructura.

En el análisis por la demanda, el gasto de los hogares y el gasto público crecieron ambos un 2,9% interanual. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron 2,3%, mientras que las importaciones crecieron 4,7%. La formación bruta de capital (inversión) registró una caída del 3,1%, lo que podría limitar el impulso de largo plazo al crecimiento.