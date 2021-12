Morales contra Alfonsín en 2002: el quiebre radical no tiene nada de nuevo

En una entrevista publicada ayer en este diario, Emiliano Yacobitti, radical y diputado de Juntos por el Cambio, explicaba el porqué de un nuevo quiebre en el centenario partido.

"La razón por la que decidimos armar el bloque dentro de Juntos por el Cambio es porque planteamos dentro del radicalismo que la renovación que votó la gente en las PASO se vea reflejada en las vocerías. No había voluntad de diversificar las voces, se pretendía seguir con una conducción centralizada en la vocería de Mario Negri, tanto del bloque como del interbloque. Para nosotros es inaceptable. La renovación del radicalismo se tiene que ver reflejada en las vocerías. Esta fue la única forma que encontramos para que eso pase. Después de mucho tiempo de discutir, logramos entender que la metodología eran las PASO: definir un tronco común de los que estábamos dentro de la coalición y que las candidaturas las defina la gente. Ahí dimos el salto de calidad como frente político. Independientemente de los partidos pudimos sumar gente de afuera, como Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Martín Tetaz, Carolina Losada, Maxi Pullaro. Distintos actores que vieron que había que estar unificado para tener una posibilidad de dar a la sociedad en 2023. Esa es nuestra máxima responsabilidad y no veo posibilidad de ruptura. Todo el que quiera ser candidato a presidente en Juntos por el Cambio sabe que por ahí va a tener que competir en las PASO, son las reglas de juego. Para nosotros es bueno, tiene un método. Después lo tenemos que terminar de traducir en el resto de las expresiones, como la mesa nacional o los bloques. Para nosotros no es bueno dar la imagen de que siempre las personas eran las mismas. La reelección por quinta vez consecutiva de las mismas vocerías no es buena. Ahora, no creo que pensemos de fondo distinto en las cuestiones que tiene que ver con votaciones centrales del Congreso. De hecho, en las votaciones los diputados que estamos en el bloque Evolución radical tenemos más que ver con cómo votó Negri que con cómo van a votar algunos diputados que están en el bloque de Negri. En temas como el impuesto a la riqueza o los fondos que le sacaron a la Ciudad, los diputados de Gerardo Morales votaron a favor del Gobierno", resumió Yacobitti.

Con todos adentro pero con dardos directos a lo que en la interna llaman "el viejo radicalismo", donde son figuras Negri y Gerardo Morales. Pero lo que parece tan nuevo, no lo es. Si nos remontamos a 2002, año crítico de la Argentina, después del fin de la convertibilidad y del gobierno de Fernando de la Rúa, el bloque de senadores de la UCR se rompía en tres. Rodolfo Terragno y Juan Carlos Passo por un lado, el alfonsinismo por otro y un tercero encabezado por Morales que no quería la alianza entre radicales y peronistas, se oponía a la estrategia de Alfonsín, y tenía como objetivo la gobernación de Jujuy.