La nueva entrega incluye 72 documentos desclasificados, que se suman a cientos de registros ya divulgados durante mayo de 2026

El Gobierno de los Estados Unidos publicó una nueva tanda de documentos clasificados respecto a los fenómenos aéreos no identificados, también conocidos como ovnis. Es la tercera liberación de archivos que se realiza en 2026.

Los documentos incluyen informes del FBI, la CIA, el Pentágono y otras agencias federales. En ellos, hay videos, fotografías, testimonios de testigos, informes de inteligencia, grabaciones de audio y reconstrucciones gráficas de distintos avistamientos.

En ellos, hay videos, fotografías, testimonios de testigos, informes de inteligencia, grabaciones de audio y reconstrucciones gráficas de distintos avistamientos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno reveló nuevos documentos del Pentágono sobre ovnis con información ultrasecreta: ¿Cuántos documentos fueron publicados?

La nueva entrega incluye 72 documentos desclasificados, que se suman a cientos de registros ya divulgados durante mayo de 2026. Los materiales abarcan casos ocurridos desde mediados del siglo XX hasta incidentes registrados en los últimos años.

Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es permitir que el público acceda a información que durante años permaneció restringida por razones de seguridad nacional.

¿Cuáles son los casos más llamativos de estos nuevos archivos?

Las misteriosas esferas rojas sobre el noreste de Estados Unidos

Uno de los expedientes más comentados describe una serie de avistamientos de esferas luminosas rojas observadas en el noreste estadounidense.

Los documentos incluyen videos donde aparecen orbes brillantes que flotan, cambian de posición y en algunos casos parecen dividirse en luces más pequeñas. Testigos y agentes federales reportaron comportamientos difíciles de explicar mediante fenómenos convencionales.

En algunos informes se menciona una esfera roja que contenía una especie de “sol blanco de plasma” en su interior, descripción que fue incorporada a los registros oficiales.

El “objeto con forma de papa” visto por militares

Personal del Ejército informó haber observado un objeto metálico brillante con forma similar a una papa y con paneles irregulares en su superficie. El fenómeno permaneció visible durante aproximadamente dos minutos antes de desaparecer. Los investigadores analizaron diversas hipótesis, aunque no lograron llegar a una conclusión definitiva.

Los orbes que se multiplicaban

Un expediente de 2023 relata la observación de luces rojas sobre una cadena montañosa.

Según los informes, algunos orbes parecían separarse en múltiples luces más pequeñas mientras permanecían suspendidos durante largos períodos. Los analistas consideraron posibles explicaciones relacionadas con bengalas militares o tecnologías experimentales, aunque el caso quedó sin resolver.

El incidente del aeropuerto de Zimbabue

Entre los documentos también aparece un informe de la CIA de 2008 relacionado con un objeto volador observado sobre el aeropuerto internacional de Harare, en Zimbabue.

Los registros describen un disco suspendido en el aire que emitía haces de luz. Las agencias de inteligencia analizaron la posibilidad de que se tratara de tecnología extranjera o de un fenómeno desconocido, pero nunca llegaron a una explicación concluyente.

¿Existe la vida extraterreste?

Aunque los documentos describen numerosos fenómenos extraños, el Pentágono reiteró que ninguno de los materiales publicados constituye evidencia de origen extraterrestre. Las investigaciones reconocen que existen casos sin explicación definitiva, pero no afirman que se trate de naves alienígenas.