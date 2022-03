Uno de los thrillers más vistos del cine argentino llega, por fin, a la televisión

Ecos de un crimen, dirigida por Cristian Bernard, fue un éxito nacional que alcanzó más de 80.000 espectadores desde su estreno el 27 de enero. Así, se convirtió en la película más taquillera y vista desde el inicio de la pandemia.

La cinta argentina fue una de las primeras en filmarse tras el parate de la industria por la cuarentena que impuso la pandemia. De hecho, durante el rodaje, los miembros del elenco como también los productores y el personal de servicio, estuvieron bajo estrictos protocolos de distanciamiento y protección.

El thriller cuenta con las actuaciones de un excelente reparto, entre los que se destacan: Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y Carola Reyna. Tiene una duración de 84 minutos y ya se encuentra disponible en el servicio de streaming de HBO MAX.

Efectivamente, Ecos de un crimen no solo superó en espectadores a otro de los lanzamientos nacionales importantes de este año como Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd con Leonardo Sbaraglia -estrenada el 13 de enero-, sino que también se colocó por encima de las dos películas más vistas de 2021 : Cato (65 mil entradas vendidas) y Yo nena, yo princesa, de (45.000).

DE QUÉ SE TRATA ECOS DE UN CRIMEN

El éxito nacional narra la historia de Julián Lemar, un escritor de best-sellers de suspenso, quien se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque.

La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella.

A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante para Julián, quien deberá poner a salvo a sus seres queridos y cuestionar si todo lo que ha sucedido en las últimas horas es realmente creíble. ¿Quién está mintiendo y por qué? La respuesta a esta interrogante dejará atónito a este hombre.



"No es común hacer una película de este género en la Argentina y tampoco es normal que sea un guion tan bien escrito, fue muy satisfactorio hacerla", aseguró Diego Peretti a RePerfilAr, noticiero argentino que se emite por Net TV. En esa misma entrevista, Julieta Cardinali añadió: "Es un género que me gusta mucho y cuando leí el guión me generó mucho placer".

Ecos de un crimen es una realización de Warner Bros. Pictures, en asociación con HBO Max, con producción de Particular Crowd y Tieless Media.