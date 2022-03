Vuelven los simuladores: 10 perlitas del programa que cambió la televisión

El servicio de streaming global, Paramount +, confirmó recientemente el regreso de esta queridísima serie argentina del 2002, según publicó el sitio web de noticias de Telefé.

Considerada como una de las mejores series del siglo XXI, "Los Simuladores" demostró que un buen guión acompañado de ingenio y creatividad superan los efectos especiales.

Su argumento se basa en un grupo de cuatro socios que se dedican al negocio de la "simulación", resolviendo los problemas y necesidades de sus clientes mediante lo que ellos denominan "operativos de simulación", los cuales consisten en engañar a quienes generan los problemas de sus clientes (jefes, criminales, esposas, viudas, comerciantes sin escrúpulos, etc.).

La serie consta de dos temporadas con una duración de 40 minutos por capítulo . Para los fanáticos de la comedia, intriga y mentes maestras detrás de cada caso, esta producción televisiva es la indicada.

10 perlitas del programa que cambió la televisión

1) Su fecha de estreno fue el 20 de marzo del 2002 , a sólo tres meses de una de las crisis socio-económicas más profundas que sufrió el país. Fue un gran deleite cuando en la pantalla de Telefé de repente aparecieron los 4 socios - Marcos Osorio Vidal, Damián Szifrón, Diego Peretti, Gustavo Malajovich - que una vez por semana entretenían al televidente argentino con sus increíbles casos.

2) Betún, el perro fiel compañero de Lamponne (Alejandro Fiore), es el hermano de Violeta, la perra que interpretó a Fatiga en "Casados con Hijos".

3) El personaje de José Felher, quién luego de contratar a "Los Simuladores" pasa a formar "La Brigada B", es en la vida real Carlos D'Elía, padre de Federico D´Elía, quien interpreta a Mario Santos.

4) En ambas temporadas nunca se utilizó el fondo verde para las escenas exóticas, por ejemplo cuando en el capítulo 1 de la temporada 2, Lampone está escalando un cerro. Fue 100% real.

5) El extraterrestre que aparece en el capítulo 11 de la primera temporada fue una especie de improvisación. El personal de arte lo mandó a una carnicería, y con la carne que se compró, le dieron vida al tejido alienígena.

6) La serie se exportó primero en España después los derechos fueron comprados en otros países y los simuladores salieron en Chile, México y hasta en Rusia.

7) Federico D´Elía contó que en uno de los capítulos que cruzan una vaca por la avenida 9 de Julio, "Lamponne debería haber cruzado con un oso", pero "era peligrOSO"

8) Los nombres de los cuatro integrantes de "Los Simuladores" están inspirados en los profesores universitarios del director de la serie, Damián Szifrón.

9) Diego Peretti le tiene fobia a los caballos y cuando grabaron en la cancha de polo aparecieron los problemas: "Sólo nos subimos a los caballos y las jugadas las hacían jugadores de verdad. El único que no se acercó ni a 100 metros fue Peretti por miedo a los caballos. El mío se resbaló y yo me tiré, al pedo, pensando que me aplastaba", contó también D´Elía.